"Samsung gaat nieuwe smartwatches en 'bepaalde' A-smartphones langer updaten"

Samsung gaat 'bepaalde' telefoons in de A-serie en smartwatches vanaf de Galaxy Watch4 langer van updates voorzien. Eerder kregen de A-smartphones maximaal vier jaar lang beveiligingsupdates, dit worden er vijf. Ook krijgen de smartphones langer upgrades.

Bij de introductie van de Galaxy S22-serie op woensdag, zei Samsung Z- en S-smartphones vanaf de S21-serie en Tab S-tablets vijf jaar van beveiligingsupdates en van vier Android-upgrades te voorzien. Het bedrijf zegt nu ook 'bepaalde nieuwe' A-telefoons van vier upgrades en vijf jaar aan beveiligingsupdates te voorzien. Welke smartphones dit zullen worden, is nog niet bekend. Vermoedelijk worden het de duurdere A-modellen.

Daarnaast belooft het bedrijf ook Galaxy Watch-producten voor 'maximaal' vier jaar van upgrades te voorzien, voorheen was dit drie jaar. Hoe lang smartwatches van beveiligingsupdates worden voorzien, is niet duidelijk. Ook moet worden opgemerkt dat Samsung de woorden 'up to four years of upgrades' gebruikt en het dus niet belooft dat de smartwatches daadwerkelijk vier upgrades krijgen. De Galaxy Watch4 en de Watch4 Classic krijgen in ieder geval maximaal vier jaar upgrades, evenals aanstaande Galaxy Watch-apparaten.