WinFuture: Galaxy Watch5 krijgt grotere accu, nieuwe sensor en kost 299 euro

Het Duitse WinFuture heeft productafbeeldingen van de Galaxy Watch5 weten te bemachtigen, alsook extra details over de aankomende smartwatches van Samsung. Die zouden een grotere accu krijgen, een nieuwe sensor op de achterkant en over de toonbank gaan vanaf 299 euro.

De standaardversie van de Galaxy Watch5 zal in een 40mm-versie en een 44mm-versie verschijnen. De versie van 40mm zou 9,8mm dik zijn en 28,7 gram wegen. De 44mm-versie zou ook 9,8mm dik zijn, maar 33,5 gram wegen. De kleinere versie krijgt een scherm 1,19”-amoledscherm met een resolutie van 396x396 pixels mee. Het grotere model krijgt een amoledpaneel van 1,36”, met een resolutie van 450x450 pixels.

Er komt naar verluidt ook een Pro-model van de Galaxy Watch5. Dat model krijgt een grotere behuizing van 45mm mee dat uit titanium bestaat. Het Pro-model zou 10,5 millimeter dik zijn en 46,5 gram wegen en krijgt naar verluidt hetzelfde oledpaneel als de Galaxy Watch5 van 44mm mee.

Alle modellen krijgen naar verluidt saffierglas mee om het display te beschermen tegen krassen. Samsung zou op de achterkant van de slimme horloges ook een nieuwe sensor hebben geplaatst maar welke functie die heeft, weet WinFuture nog niet. De redactie van de website denkt aan een temperatuursensor.

Zowel de 40mm- als de 44mm-versie van de Galaxy Watch5 zullen het maximum 50 uur kunnen uithouden op één lading. De kleinere variant krijgt een accu van 284mAh mee, tegenover de 247mAh van de kleinere Galaxy Watch4 van vorig jaar. De grotere versie krijgt een accuu van 410mAh mee, tegenover de 361mAh die in de 44mm-versie van de Watch4 zit. De Pro-variant krijgt een accu van 590mAh mee en zou 80 uur moeten kunnen meegaan. Alle accu’s zijn draadloos op te laden via de ingebouwde lader en dat aan 10 watt.

De smartwatches zullen over een Exynos W920-soc beschikken die ook in de Samsung Galaxy Watch4 zit. Deze chip beschikt over twee ​​1,18GHz-Cortex-A55-cores en een Mali-G68-MP2-gpu. Daarnaast is er een zuinige Cortex-M55-core die het energiegebruik bij gebruik van het always-on-display zou moeten kunnen beperken. Samsung zou ook lte-versies van de horloges introduceren die e-sim ondersteunen.

De 40mm-versie van de Galaxy Watch5 zou voor 299 euro over de toonbank gaan. De 44mm-versie moet 329 euro gaan kosten. De Galaxy Watch5 Pro zou 469 euro kosten. Volgens WinFuture kosten de versies met lte-connectiviteit telkens ongeveer 50 euro meer.