Gerucht: volgend budgetmodel iPad krijgt geen 3,5mm-aansluiting

Er zijn renders opgedoken van wat mogelijk de volgende iPad van Apple wordt. Op basis van informatie en renders van toeleveranciers lijkt de budgetvriendelijke versie van de tablet een redesign te krijgen dat in lijn ligt met andere modellen. De 3,5mm-jack lijkt te verdwijnen.

MySmartPrice kreeg de renders van de vermoedelijke 10e generatie iPad naar eigen zeggen via een fabrikant van hoesjes. Daarop is een nieuw ontwerp van de tablet te zien dat sterk lijkt op dat van de iPad Air- en iPad Pro-modellen. De afmetingen van het rendermodel zijn volgens MySmartPrice 248,62mm x 179,50mm x 6,98mm. Hierdoor zou de volgende generatie dunner en breder zijn dan de huidige iPad. Op de renders is ook een thuisknop te zien. De instap-iPad is de enige tablet uit de line-up van Apple die deze knop nog ter beschikking heeft.

Op de achterkant kan men een enkele cameralens ontwaren, met daaronder ruimte voor een flitslampje. Onderaan het model op de render zijn ook uitsparingen voor de interne luidsprekers te zien, alsook een vermoedelijke USB-C-aansluiting. Wat niet op de renders te zien is, is een 3,5mm-jack aansluiting. Volgens MySmartPrice zal de nieuwe iPad ook een groter scherm krijgen dan het 10,2”-paneel dat nu in de goedkoopste iPad zit.