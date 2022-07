Bètaversie VMware Fusion ondersteunt arm-versie Windows 11 op Apple Silicon

VMware heeft een bèta uitgebracht van virtualisatiesoftware VMware Fusion die ondersteuning biedt voor de arm-versie van Windows 11 voor Macs met Apple Silicon. Het bedrijf voegde snelle encryptie toe aan zijn virtuele TPM-chip, een grafische driver en netwerkdriver.

VMware maakt net als concurrent Parallels gebruik van een virtuele TPM-chip om Windows 11 te kunnen draaien. De ontwikkelaar stelt dat zijn virtuele versie van de chip snelle en volledige encryptie ondersteunt en hiermee voldoet aan de systeemeisen van Windows 11 dat TPM versie 2.0 vereist. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om enkel de meest kritieke delen van de lokale opslag van de virtual machine te versleutelen via Fast Encryption, ofwel alle bestanden die de virtual machine nodig heeft om te kunnen draaien, via Full Encryption. Volgens VMware wordt bij elk van deze opties een secure enclave gecreëerd voor de gevoelige data zoals een TPM-module in een pc dat in de praktijk ook doet.

De bèta bevat ook een grafische driver die de 2d-interface van Windows 11 zal helpen renderen. Hierdoor kan Windows 11 op een Mac op een resolutie van 4k of hoger gedraaid worden. Er wordt ook een netwerkdriver meegeleverd waardoor een virtuele netwerkadapter in Windows 11 aangewend kan worden.