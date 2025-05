Snipping Tool in Windows 11 krijgt in toekomst optie om video op te nemen

Microsofts Snipping Tool krijgt binnenkort in Windows 11 de mogelijkheid om video's te maken van de desktop. Tot op heden moest daar de Xbox Game Bar-app voor geactiveerd en gebruikt worden.

Wanneer de functie precies naar de Snipping Tool komt, is niet bekend. Tot op heden was de Game Bar de enige officiële manier om een videocapture van de desktop of games te maken. Zoals die naam ook doet vermoeden, is die meer op gaming gericht, hoewel dat niet betekent dat hij ongeschikt is voor opnames maken van de desktop. Dat schrijft onder andere Windows Central.

De Snipping Tool is een doorontwikkeling van de basisfunctionaliteit van de printscreen-knop. Daarmee kan een venster, scherm, rechthoek of vrij getekende vorm vastgelegd worden als afbeelding op het kladblok. Daarvoor is de snelkoppeling Win+shift+S.

Naast de Game Bar bestaan alternatieven als OBS, Nvidia GeForce Experience, AMD Radeon Software en de Intel Graphics Command Center. De inclusie van video in de Snipping Tool zou echter de meest toegankelijke manier van desktopvideorecording tot nu toe zijn.

Microsoft toonde op donderdag terloops ook een zwevende taakbalk voor Windows 11. Afgezien van een frame in een video is daarover echter niets verder officieel bekendgemaakt.