Windows 11 Insider Preview bevat schermvullend widgetpaneel

Microsoft heeft Windows 11 Insider Preview Build 25201 uitgebracht in het Dev Channel. De build bevat een optie om het widgetpaneel in een schermvullende weergave te tonen. De zoekbalk, die in een eerdere build nog te zien was in de taakbalk, is voorlopig weggehaald.

Microsoft gaf de nieuwe weergave van het widgetpaneel de naam Expanded View mee. Via deze weergave wordt het widgetpaneel schermvullend weergegeven; onderaan is nog steeds de Windows 11-taakbalk te zien. Het is niet duidelijk of de schermvullende weergave in latere Preview Builds nog aanwezig zal zijn. Het bedrijf voegde ook een optie toe aan de Game Pass-widget waarmee gebruikers, via de widget, voortaan direct kunnen inloggen bij Xbox. Dat was voordien niet mogelijk.

Het bedrijf schrijft in een blogpost dat het de experimentele zoekbalk in de taakbalk van Windows 11 heeft weggehaald. Die zoekbalk was eerder bij sommige gebruikers Windows 11 Insider Preview Build 25158 te zien. Microsoft heeft naar eigen zeggen de feedback verzameld en rondt de testperiode wat betreft deze functie af. Het is niet duidelijk of de zoekbalk in de taakbalk van Windows 11 ooit nog terugkeert.