Microsoft begint verkoop van losse Windows 11 Home- en Pro-licenties

Individuele gebruikers kunnen voortaan direct bij Microsoft een losse licentie kopen voor Windows 11. Tot nu toe was het alleen mogelijk een Windows 11-licentie bij een pc te krijgen, een fysieke licentie te kopen of een Windows 10-installatie te upgraden.

Microsoft verkoopt Home- en Pro-licenties op zijn website. Gebruikers kunnen Windows 11 Home kopen voor 145 euro per licentie. Een Pro-licentie kost 259 euro. Microsoft bood altijd al losse downloads aan van het besturingssysteem, maar die waren alleen te gebruiken in combinatie met een geldige licentie. Een losse activatiecode was niet te koop bij Microsoft zelf. Eerder verschenen al wel fysieke Windows 11-licenties, waarbij een USB-stick met het OS erop wordt geleverd. Licenties zijn in Nederland ook bij derde partijen te koop. Ze zijn daar significant goedkoper dan bij Microsoft zelf.

Voorheen verkocht Microsoft zelf geen directe Windows 11-licenties voor zelfgebouwde pc's. Gebruikers die via het bedrijf een Windows 11-key wilden kopen, moesten dan een Windows 10-licentie kopen en vervolgens een gratis upgrade naar het nieuwe OS uitvoeren. Die gratis upgrade blijft wel bestaan, maar nieuwe pc-bouwers of gebruikers van een virtual machine kunnen de licentie nu dus ook in een keer los kopen.

Microsoft waarschuwt dat systemen wel aan de juiste systeemeisen moeten voldoen en dat de installatie anders niet werkt. Een paar weken geleden begon het bedrijf met het tonen van alleen een watermerk als die eisen niet worden gehaald.