WindowsCentral: volgende versie van Windows verschijnt in 2024

Microsoft wil voortaan elke drie jaar een grote release van het Windows-besturingssysteem uitbrengen. Dat stelt WindowsCentral na het spreken van enkele bronnen. De volgende release van Windows zou in 2024 verschijnen en kreeg intern de codenaam Next Valley mee.

Microsoft wil volgens de redactie van WindowsCentral vanaf 2023 elke drie maanden nieuwe functies introduceren via tussentijdse updates; dit voor versies van Windows die het op dat moment verkoopt. De plannen voor de geplande Sun Valley 3-update voor Windows 11 werden naar verluidt geschrapt. De functies die met deze versie gepaard zouden gaan, zullen volgens WindowsCentral op later geplande momenten verschijnen.

De nieuwe ontwikkelcyclus kreeg de naam Moments mee en start volgens WindowsCentral van zodra Windows 11 versie 22H2, intern beter bekend als Sun Valley 2, de deur uit is. Versie 22H2 kreeg in mei een release-to-manufacturingstatus mee en de release vindt naar verwachting in september plaats. De update is momenteel wel al beschikbaar als preview build. Microsoft zal via deze update functies aan Windows 11 toevoegen die nog niet klaar waren voor de officiële release van het besturingssysteem in oktober 2021.