Gerucht: Windows 11 22H2 krijgt deze maand rtm-status

Microsoft voorziet Windows 11 22H2 al in mei van de release-to-manufacturingstatus, volgens verschillende bronnen. De uiteindelijke publieke release van de enige grote Windows 11-update met nieuwe functies vindt naar verwachting in september plaats.

Microsoft wil eind mei de rtm-status bereiken met Windows 11 22H2, met codenaam Sun Valley 2. Dat berichten Deskmodder en XenoPanther onafhankelijk van elkaar. Deskmodder is een Duitse site die vaker vroegtijdig Windows-informatie publiceert en XenoPanther is een op Microsoft gerichte Twitter-gebruiker. Niet iedereen is het eens met de claim. Wzor, die eveneens vaak Windows-informatie in een vroeg stadium publiceert, houdt het op de periode 20 tot 24 juni waarop Windows 11 22H2 gereed moet zijn.

Rtm houdt in dat de software de definitieve status heeft bereikt waarin hij voor gebruikers moet verschijnen. Volgens eerdere geruchten van Deskmodder wil Microsoft de releaseversie van Windows 11 22H2 dan in augustus voor het eerst beperkt beschikbaar stellen, terwijl de publieke release half september van start gaat.

Windows 11 22H2 is de eerste en enige feature update van Windows 11 van dit jaar. De update moet het OS onder andere aanvullen met functies die Microsoft vorig jaar nog niet afkreeg voor de release. Windows 11 krijgt met 22H2 onder andere een uitgebreidere donkere modus, uitgebreidere functies van de taakbalk en het widgetpaneel, ondersteuning voor widgets van derde partijen, appmappen in het startmenu, tabs in de Verkenner en Focus Assist-integratie in de notificatiebalk.