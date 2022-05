VESA introduceert AdaptiveSync Display-certificering voor gamingmonitoren

De Video Electronics Standards Association introduceert een certificeringsprogramma voor monitoren met een variabele refreshrate. Monitoren die aan bepaalde waarden voldoen, kunnen daarmee een AdaptiveSync Display-certificaat krijgen.

Er komen verschillende AdativeSync Display-logo's, waarin de maximale refreshrate van het scherm wordt aangegeven. Monitoren met een refreshrate van minimaal 144Hz komen in aanmerking voor een certificering. De VESA geeft ook logo's uit voor schermen met hogere refreshrates, zoals 165, 240 en 360Hz.

Het logo geeft enkel deze maximale refreshrate weer, maar schermen moeten aan meer eisen voldoen om een certificaat te krijgen. De eisen daarvoor zijn vastgelegd in de VESA Adaptive-Sync Display Compliance Test Specification, waaraan volgens de standaardenorganisatie twee jaar is gewerkt met tientallen partners. Onder andere AMD, Apple, ASUS, Intel, LG, Microsoft, Nvidia en Samsung waren daarbij betrokken.

Adaptive-Sync vanaf 60Hz en responstijd maximaal 5ms

Volgens de criteria moet Adaptive-Sync werken vanaf een refreshrate van 60Hz of lager. Verder mag de grijs-naar-grijsresponstijd over een gemiddelde van twintig tests niet hoger zijn dan 5ms bij de standaard overdrive-instelling. De overshoot en undershoot mogen bij die instelling niet boven de 20 en 15 procent uitkomen. Verder zijn er eisen voor flicker en jitter, waaraan de monitoren moeten voldoen. Alle eisen en de testmethode die gebruikt moet worden, staan in een 71 pagina's tellende pdf.

Adaptive-Sync is sinds 2014 onderdeel van de DisplayPort-standaard. Veel monitoren ondersteunen sindsdien variabele refreshrates. Nvidia en AMD hebben al jaren standaarden en bijbehorende logo's waarmee hun implementaties van de techniek beoordeeld worden in monitoren. Dat gaat om de Nvidia G-Sync Compatible- en AMD FreeSync Premium-certificaten. De VESA presenteert de AdaptiveSync Display-certificering als een alternatieve open standaard voor het meten van de prestaties van monitoren met een variabele refreshrate.

Gecertificeerde monitoren

Er is al een aantal monitoren getest en goed bevonden voor een AdaptiveSync Display-certificaat. Dat betreft onder andere de Dell AW2523HF, die nog niet aangekondigd is. Dat is mogelijk een nieuwe variant van de Alienware 25 Gaming Monitor, ofwel de AW2521HF. Het scherm heeft een 240Hz-paneel en een full-hd-resolutie. Verder staan er diverse LG UltraGear-monitoren op de lijst, zoals de 27GP850, 27GP950 en 32GQ850.

Het is de verwachting dat de lijst in de komende tijd wordt uitgebreid en dat monitorfabrikanten bij de aankondiging van nieuwe modellen de AdativeSync Display-certificering zullen vermelden. Vijf jaar geleden introduceerde de VESA de DisplayHDR-standaard, om de hdr-capaciteiten van monitoren aan te geven. De bijbehorende logo's zijn sindsdien veelvuldig op monitoren te vinden.

VESA MediaSync Display

De VESA introduceert ook een certificaat voor schermen die media kunnen afspelen zonder jitter, in alle gangbare internationale uitzendformaten. Schermen met een refreshrate vanaf 60Hz komen hiervoor in aanmerking mits ze Adaptive-Sync ondersteunen vanaf een waarde van 48Hz. Er zijn geen eisen voor de responstijd. Beide nieuwe standaarden kunnen aan zowel losse monitoren als laptopschermen toegekend worden.