DisplayPort 2.0-kabels krijgen labels die bandbreedte aangeven

Standaardisatie-organisatie VESA is begonnen met het certificeren van apparatuur en kabels voor DisplayPort UHBR, ofwel Ultra-high Bit Rate. Die is onderdeel van de DisplayPort 2.0-standaard. Kabels krijgen labels die aangeven welke bandbreedte ze ondersteunen.

Er komen DP40- en DP80-kabels, die bitrates van maximaal 40Gbit/s en 80Gbit/s ondersteunen. De DP40-kabels moeten de UHBR10-linkrate ondersteunen op vier lanes. De DP80-kabels moeten voldoen aan de UHBR20-linkrate-specificatie van 20Gbit/s, eveneens met vier lanes. De DP80-kabels krijgen ook ondersteuning voor de UHBR13.5-linkrate van 13,5GBit/s, die ook onderdeel is van de DisplayPort 2.0-standaard.

De nieuwe DisplayPort-kabels komen zowel beschikbaar met een fullsize aansluiting als met een mini-variant. De kabels zijn compatibel met de oudere DisplayPort-standaarden en linkrates. Voor het gebruik van DisplayPort 2.0 via de DisplayPort Alt Mode van USB4, kunnen 'fullfeature' passieve USB-C-kabels gebruikt worden. Volgens de VESA komen er binnenkort ook gecertificeerde USB-C-naar-DisplayPort-verloopkabels uit met UHBR-certificatie.

De fabrikanten van hardware en kabels laten momenteel hun apparatuur testen om certificaten te krijgen, meldt VESA. Dat gaat om 'meerdere producten', waaronder videokaarten, beeldschermen en kabels. De organisatie verwacht dat de certificatie snel doorlopen zal zijn. De eerste gecertificeerde kabels van Accell, BizLink en WIZEN zijn al in productie. Monitoren en videokaarten zouden snel moeten volgen, maar details daarover zijn nog niet bekend.

UHBR is onderdeel van DisplayPort 2.0 en dat is de opvolger van het nu gangbare DisplayPort 1.4. Met de nieuwe standaard gaat de bandbreedte omhoog van maximaal 32,4Gbit/s naar maximaal 80Gbit/s. Daarmee wordt het mogelijk om een 8k-scherm op 60Hz met hdr aan te sturen of een 4k-scherm op 240Hz met hdr. Ook twee 4k-schermen op 120Hz met hdr of vier 4k-monitoren op 60Hz met hdr via een enkele DP80-kabel behoren tot de mogelijkheden.