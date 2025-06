VESA maakt DisplayPort 2.1 backwards compatible met 2.0 en andersom

De Video Electronics Standards Association presenteert de specificaties voor het vernieuwde DisplayPort 2.1. De vernieuwde standaard is backwards compatible met DisplayPort 2.0 en alle 2.0-compatibele producten zijn al officieel gecertificeerd voor DisplayPort 2.1.

VESA DP40- en DP80-kabels

De VESA heeft zich naar eigen zeggen met DisplayPort 2.1 gericht op het 'beter overeenstemmen met de specificaties van USB Type-C en USB 4 PHY'. Hierdoor moet tunneling via een USB C-poort door middel van de USB 4-standaard efficiënter verlopen. Volgens de organisatie is het belangrijk dat de specificaties voor DisplayPort en USB zoveel mogelijk overeenkomen omdat er een significante overlap in gebruikersscenario's zou zijn tussen de betreffende ecosystemen.

Verder heeft de non-profitorganisatie de maximale lengte van DisplayPort- en Mini DisplayPort-kabels uitgebreid. Door de VESA gecertificeerde DP40-kabels met een UHBR10-linkrate en een maximale bandbreedte van 40Gb/s over vier lanes mogen nu langer dan twee meter zijn. De DP80-kabels met een UHBR20-linkrate en maximaal 80Gb/s over vier lanes mogen langer dan een meter zijn. In beide gevallen moet vanzelfsprekend wel aan alle andere specificaties voldaan worden, waaronder eenzelfde vereiste wat betreft signaalsterkte. De desbetreffende kabels kregen eerder dit jaar al geüpdatete bitrates en bijbehorende labels.