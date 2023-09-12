Intel brengt Thunderbolt 5 met grotere bandbreedte volgend jaar uit

Intel introduceert Thunderbolt 5. Deze 'universele aansluiting' krijgt bidirectionele bandbreedtes tot 80Gbit/s en biedt betere ondersteuning voor het aansluiten van meer dan één monitor. De eerste apparaten met Thunderbolt 5 verschijnen volgens Intel volgend jaar.

Thunderbolt 5 maakt weer gebruik van de USB-C-aansluiting en wordt gebaseerd op USB4 Version 2.0, zoals Intel eerder al bevestigde. Anders dan bij USB is het bij Thunderbolt 5 echter verplicht om alle functies en specificaties volledig te ondersteunen. Bij USB4 V2.0 is een bandbreedte van slechts 20Gbit/s verplicht; fabrikanten kunnen er vervolgens zelf voor kiezen om grotere bandbreedtes tot 80Gbit/s te ondersteunen. Bij Thunderbolt is 80Gbit/s-ondersteuning wél vereist. Ook ondersteuning voor andere functies, zoals DisplayPort 2.1, zijn verplicht met Thunderbolt 5.

Thunderbolt 5 biedt hiermee dus standaard grotere bandbreedtes dan zijn voorganger, Thunderbolt 4. De nieuwe standaard maakt hiervoor gebruik van PCIe 4.0 in plaats van 3.0. Thunderbolt 5 ondersteunt daarmee verdubbelde bandbreedtes van 80Gbit/s in beide richtingen, in tegenstelling tot 40Gbit/s in Thunderbolt 4. Er komt ook voor het eerst een Bandwidth Boost-modus beschikbaar. Daarmee wordt de totale bandbreedte van Thunderbolt 5 verdeeld onder een downstream van 120Gbit/s en een upstream van 40Gbit/s.

Volgens Intel is die Bandwidth Boost-modus vooral bedoeld voor het aansluiten van meer dan één monitor met hoge refreshrate. De fabrikant claimt dat de nieuwe standaard gelijktijdig ondersteuning biedt voor drie 4k-144Hz-monitors via een enkele connector. Thunderbolt 4 ondersteunt maximaal twee 4k-monitors van 60Hz. De standaard biedt ook ondersteuning voor 8k-schermen, wat bij Thunderbolt 4 helemaal ontbreekt. Intel spreekt tegen journalisten ook over ondersteuning van 540Hz-monitors, maar noemt daarbij geen resolutie. Vermoedelijk betreft dat 1080p-schermen; de enige 540Hz-monitors die momenteel verkrijgbaar zijn, hebben een resolutie van 1920x1080 pixels.

Thunderbolt 5 krijgt volgens Intel ook betere stroomvoorziening. De connector kan standaard apparaten als laptops opladen met vermogens van 140W. Dat kan optioneel worden uitgebreid tot 240W via de USB EPR-specificatie, hoewel apparaten als laptops dat niet verplicht moeten ondersteunen. Intel zegt dat dit vooral handig is voor het gebruiken van Thunderbolt 5 op krachtige gaminglaptops, die soms meer dan 140W verbruiken. Intel maakt met Thunderbolt 5 verder onder meer gebruik van pam-3-signaling. Daarmee worden drie spanningsniveaus gebruikt in plaats van twee. De standaard kan hiermee ook meer bits per klokcyclus versturen, wat helpt bij het bieden van de grotere bandbreedtes.

Intel deelde eerder al veel details over Thunderbolt 5, dat toen nog bekendstond als 'de volgende generatie Thunderbolt'. De fabrikant meldde toen al dat de standaard gebaseerd zou worden op USB4 Version 2.0 met zijn 80Gbit/s-bandbreedtes en opties voor 120/40Gbit/s voor het aansluiten van meer monitors.

Het bedrijf bevestigt nu dat de eerste Thunderbolt 5-apparaten in 2024 beschikbaar komen, maar noemt geen kwartaal. Fabrikanten kunnen Thunderbolt 5-ondersteuning op termijn toevoegen aan hun apparaten door middel van een controller die in een losse chip is verwerkt, genaamd Barlow Ridge. Resources voor Thunderbolt-ontwikkelaars komen in het vierde kwartaal van dit jaar beschikbaar.