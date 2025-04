Gigabyte onthult PCIe 4.0- uitbreidingskaart met Thunderbolt 5

Gigabyte heeft de Thunderbolts 5 op zijn website geplaatst, een insteekkaart waarmee gebruikers Thunderbolt 5 kunnen inzetten via een PCIe-slot op een compatibel moederbord. Het bedrijf deelt nog geen informatie omtrent prijs of beschikbaarheid.

De Thunderbolts 5 bevat een Intel JHL9580 Thunderbolt 5-controller. De twee Thunderbolt 5-connectors leveren een bidirectionele bandbreedte van maximaal 80Gbit/s, ofwel 120Gbit/s in één richting. Ze kunnen elk tot vijf apparaten aansturen via daisychaining. Daarnaast beschikt de uitbreidingskaart over drie mini-DisplayPort in-aansluitingen, die maximaal DisplayPort 2.1 met 8k-resolutie bij 60Hz ondersteunen.

De type-C-poorten zijn compatibel met de USB Power Delivery 3.1-standaard en kunnen een vermogen van maximaal 100 watt leveren. Om deze reden rust Gigabyte de Thunderbolts 5 uit met twee PCIe-stroomaansluitingen, die vermoedelijk elk zes pinnen gebruiken. Daarnaast bevinden zich een interne USB-header en Thunderbolt-aansluitingen met drie en vijf pinnen om aan te sluiten op het moederbord.