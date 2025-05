Slides tonen dat Intel Arrow Lake-desktop-cpu's Thunderbolt 5 gaan ondersteunen

Intels komende Arrow Lake-desktopprocessors krijgen mogelijk ondersteuning voor Thunderbolt 5. Dat blijkt uit uitgelekte slides, die vermelden dat de cpu's een Barlow Ridge-controller voor Thunderbolt 5 krijgen. Arrow Lake verschijnt later dit jaar.

De slides in kwestie zijn op sociale media gepubliceerd door bekende Intel-leaker YuuKi_AnS, hoewel deze inmiddels weer zijn verwijderd. In de slides stond onder meer de PCIe-map voor Arrow Lake, zo schrijft onder andere Tom's Hardware. Daarop staat beschreven hoe de PCIe-lanes van de processors worden verdeeld over verschillende apparatuur, zoals gpu's, ssd's en Thunderbolt.

In totaal lijkt de Arrow Lake-serie twintig PCIe 5.0-lanes te krijgen, naast vier PCIe 4.0-lanes. Die PCIe 4.0-lanes zijn bedoeld voor de Barlow Ridge-controller voor Thunderbolt 5. De slides van Yuuki_AnS noemen specifiek Arrow Lake-S-processors voor desktops. Dat lijkt te bevestigen dat sommige komende LGA1851-moederborden Thunderbolt 5-poorten gaan krijgen. Dat wil niet zeggen dat ieder moederbord voor Arrow Lake ook daadwerkelijk Thunderbolt gaat ondersteunen. Momenteel is dergelijke functionaliteit doorgaans gereserveerd voor relatief dure moederborden in het hogere marktsegment.

Intel kondigde Thunderbolt 5 vorig jaar al aan, samen met de Barlow Ridge-controller, maar gaf toen nog geen details over een mogelijke releasedatum. De techniek krijgt onder meer een hogere bandbreedte van 80Gbit/s in beide richtingen. Er komt ook een highbandwidthmodus van 120Gbit/s in een richting en 40Gbit/s in de andere, voornamelijk voor gebruik met monitors met hoge refreshrates en resoluties. Thunderbolt 5 zit nog niet verwerkt in de recentste Meteor Lake-processors, die begin dit jaar officieel werden aangekondigd voor in laptops. De techniek moet dus zijn debuut maken in de opvolger daarvan, Arrow Lake.

Intels Arrow Lake-cpu's moeten gebruikmaken van een nieuw LGA1851-platform, dat socket LGA1700 moet opvolgen. Daarbij schrapt de fabrikant naar verwachting ondersteuning voor DDR4-geheugen, iets wat in Raptor Lake nog wel wordt ondersteund. De chips staan op de planning voor dit jaar, hoewel een concrete releasedatum nog niet bekend is.