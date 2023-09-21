Intel bevestigt komst van L4-cache Adamantium, maar pas in Arrow Lake

Intel-ceo Pat Gelsinger bevestigt dat toekomstige generaties cpu's een nieuw cachegeheugen krijgen. Dat L4-cache zit echter niet in de nieuwe Meteor Lake-generatie, maar komt pas op z'n vroegst in de aankomende Arrow Lake-generatie terecht.

Gelsinger zei dat volgens ComputerBase in een vraaggesprek op woensdagavond. Die extra cache heet Adamantium en is geen uitbreiding van bestaand cachegeheugen, maar een extra laag daar bovenop. Of beter gezegd, onderop, want de geheugenlaag komt in de onderste die van de cpu, aldus Gelsinger.

In april dook er al een patent op voor mogelijke L4-cache. In dat patent stonden toen verwijzingen naar mogelijke Meteor Lake-integraties; er stonden bijvoorbeeld afbeeldingen in het patent met hetzelfde aantal cores en tiles waarvan al bekend was dat Meteor Lake die zou krijgen. Nu zegt Gelsinger echter dat de cache niet in die generatie verschijnt. De ontwikkeltijd daarvoor zou te kort zijn geweest om de nieuwe cache daar goed in te integreren. Bovendien zouden de chips dat 'niet nodig hebben gehad'. De eerstvolgende generatie cpu's waarin Adamantium kan komen, is Arrow Lake.

Intel heeft in het verleden vaker een L4-cache in een desktopprocessor verwerkt. Dat gebeurde in de Broadwell-generatie van chips, waarin een geïntegreerde gpu zat met 128MB aan embedded DRAM. Dat fungeerde als zo'n L4-cache.

Intels L4-cache-patent (links) en de eerder bevestigde opbouw van Meteor Lake, met een cpu-chiplet, gpu-chiplet en soc-chiplet