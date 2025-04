Intel bevestigt dat Meteor Lake toch niet als desktopvariant uitkomt

Intel bevestigt dat de Meteor Lake-cpu's toch niet naar desktops komen. Er komt geen cpu met socket, maar alleen versies voor laptops en all-in-one- en mini-pc's zoals NUCs. Vorige week impliceerde het bedrijf nog anders, maar dat bleek een misverstand.

Intel zegt dat tegen ComputerBase. De site ondervroeg Intel over de tegenstrijdige berichten rondom de Meteor Lake-processor, die het bedrijf eerder deze maand tijdens een presentatie toonde. Het bedrijf noemde toen niet of het om een generatie voor desktops ging of alleen voor laptops. Dat was wel overduidelijk; in de presentaties noemde Intel alleen de mobiele socs.

Een week geleden vroegen verschillende media, waaronder ComputerWorld, of Intel de Meteor Lakes ook voor de desktop uit zou brengen. Het bedrijf impliceerde toen van wel en dat dat in 2024 zou gebeuren. Dat was al een opvallende aankondiging, omdat Intel later dit jaar ook de Raptor Lake Refresh-cpu's wil uitbrengen die juist wel expliciet voor de desktop bedoeld lijken.

Intels verhaal blijkt toch anders te liggen, zegt ComputerBase, dat navraag deed bij het bedrijf. ComputerBase wilde weten wat Intel precies onder desktops verstond en of dat ook een cpu met socket betekende. Dat is niet het geval, zegt Intel. Het bedrijf bedoelt met 'desktops' voorgebouwde all-in-one-pc's, mini-pc's en NUCs die een mobiele, niet-vervangbare processor hebben.