ASUS gaat NUC-mini-pc's produceren en ondersteunen na exit Intel

ASUS heeft een voorlopige overeenkomst met Intel bereikt om de NUC-productlijn voort te zetten. ASUS gaat daarmee recente NUC-mini-pc's produceren en verkopen. Het bedrijf mag ook toekomstige NUC-modellen ontwikkelen. Intel kondigde onlangs aan te stoppen met de NUC-serie.

Intel en ASUS zeggen dat ze een voorlopige overeenkomst rondom de toekomst van NUC-mini-pc's hebben afgesloten. Onder die overeenkomst mag ASUS de tiende tot en met de dertiende generatie NUC's produceren en verkopen. ASUS blijft voor die vier bestaande NUC-generaties ook ondersteuning bieden aan klanten. ASUS mag daarnaast toekomstige NUC-ontwerpen ontwikkelen. ASUS is van plan om een nieuwe bedrijfseenheid op te richten die de NUC-systemen gaat produceren.

Het is niet bekend welke voorwaarden Intel precies aan de overeenkomst stelt. Het gaat volgens Intel wel om een 'non-exclusieve licentie'. Andere fabrikanten mogen in de toekomst mogelijk dus ook producten met NUC-merknaam produceren. Financiële details over de licentieovereenkomst zijn niet bekend.

De voorlopige overeenkomst volgt op een eerdere aankondiging van Intel. Dat bedrijf gaat zelf stoppen met de NUC-productlijn, waarin de fabrikant sinds 2013 mini-pc's uitbrengt. Intel zou daarmee stoppen met investeringen in de Next Unit of Computing-divisie en gaat zelf geen nieuwe NUC-modellen meer uitbrengen. ASUS gaat dat wel doen. Op welke termijn dat moet gebeuren, is niet bekend.