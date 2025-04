Intel introduceert NUC 13 Pro-mini-pc's met maximaal Core i7-1370P-cpu

Intel introduceert zijn NUC 13 Pro-systemen. De mini-pc's worden geleverd met dertiendegeneratie-Core-processors met tot veertien cores. De eerste NUC 13 Pro-systemen komen eind maart uit voor prijzen vanaf 340 dollar. De rest van de line-up volgt in juni.

Intel brengt verschillende uitvoeringen van de NUC 13 Pro uit. Het apparaat komt beschikbaar met dertiendegeneratie-Core i3-, i5- en i7-cpu's. Het topmodel wordt daarbij geleverd met een Core i7-1370P met zes P-cores en acht E-cores voor in totaal veertien cores en twintig threads. De cpu's beschikken allemaal over een tdp van 35W, met uitzondering van de Core i3-modellen; die hebben 20W-tdp's. De apparaten gebruiken daarnaast allemaal een geïntegreerde Iris Xe- of UHD Graphics-gpu. Er komen verder vPro-varianten met extra features die vooral bedoeld zijn voor bedrijven.

Alle NUC 13 Pro-systemen ondersteunen tot 64GB DDR4-geheugen, 2,5Gbit/s-ethernet, Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3. De systemen hebben daarnaast een M.2 2280-slot met PCIe 4.0-interface voor een ssd en vier USB-A-poorten. Intel voorziet de apparaten van twee HDMI-poorten en twee Thunderbolt 4-poorten. Daarmee kunnen gebruikers tot vier 4k-schermen gebruiken op 60Hz. De apparaten krijgen net als voorheen een behuizing van ongeveer 10x10cm. Intel komt opnieuw met een variant die iets hoger is en daardoor ruimte biedt voor een 2,5"-drive.

Intel brengt de eerste NUC 13 Pro-mini-pc's volgens een persbericht eind maart uit met prijzen van 340 tot 1080 dollar, afhankelijk van de configuratie. Het bedrijf komt met volledige systemen met geheugen en opslag, naast barebones waaraan gebruikers zélf geheugen en opslag moeten toevoegen. In juni verschijnen meer modellen. Het bedrijf meldt nog geen europrijzen. Tweakers heeft daarover vragen uitstaan bij Intel.