Intel NUC 13 Pro

Het is nog maar iets meer dan een maand geleden dat we de NUC 12 Pro onder handen hebben genomen in ons testlab, maar deze week plofte zijn opvolger al op onze figuurlijke deurmat. Vanzelfsprekend is de NUC 13 Pro voorzien van een dertiende generatie Core-processor uit de mobiele serie van Intel, oftewel Raptor Lake, waarmee we in dit product überhaupt voor het eerst kennismaken.

In ons reviewexemplaar gaat het om precies te zijn om een Core i7-1360P, die net als de 1260P in de NUC 12 Pro vier Performance-cores en acht Efficiency-cores telt. Naast de architecturele verbeteringen in Raptor Lake is de hogere boostsnelheid van 5GHz het enige verschil; de 1260P kwam nog tot 4,7GHz. Uiteraard zullen er ook goedkopere i3- en i5-versies verschijnen, naast vPro-varianten en de gebruikelijke 'tall'-kits met ruimte voor een 2,5"-ssd. Een van die vPro-versies zal overigens de i7-1370P met zes P-cores bevatten; daar blijven we als consumenten helaas van verstoken.

Verder is de NUC 13 Pro volledig identiek aan de NUC 12 Pro. Het is dat er een nieuw logo in het plastic bovenpaneel is gestanst, anders zouden we de twee van buitenaf niet uit elkaar kunnen houden. Geruchten dat Intel voor deze generatie NUC aan een compleet vernieuwd kastje met meer mesh en betere airflow zou werken, blijken dus niet juist. Aan details als de aansluitingen en interne slots is echter ook niets veranderd. Anno 2023 doet het ontbreken van USB-C aan de voorkant van het apparaatje toch wel enigszins gedateerd aan, maar dat heeft Intel dus niet aangepakt.

Een nieuwigheid die vooral zakelijke gebruikers zal aanspreken, is dat een select aantal modellen vanaf deze generatie geen drie, maar vijf jaar gegarandeerd verkrijgbaar blijft. Het gaat daarbij om alle kits en boards met een PE-processor (zoals de i5-1340PE).

Op het moment van schrijven zijn de NUC 13 Pro's nog niet op voorraad bij webshops in de Benelux. We verwachten dat de prijs van de door ons geteste NUC13ANKi7-barebone rond de 679 euro zal liggen, waarmee hij ongeveer 50 euro duurder is dan de vergelijkbare NUC 12 Pro met i7.