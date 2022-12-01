'Beelden tonen prototype Intel NUC Pro 13'

Er zijn beelden verschenen van een nieuw Intel NUC-prototype. Volgens FanlessTech betreft het een ontwerp voor een Intel NUC Pro 13. Het prototype zou 4x4" meten, ongeveer 10x10cm. Het meshontwerp moet betere luchtcirculatie mogelijk maken.

Afgezien van de beelden, die zijn gedeeld door een pr-manager van Intel, zijn er geen officiële details bekend over de specificaties of samenstelling van het prototype, noch over de verwachte NUC Pro 13-mini-pc’s. Volgens VideoCardz bevat het prototype momenteel een moederbord en componenten van een NUC 12 Pro die Intel in augustus van dit jaar heeft geïntroduceerd. Deze mini-pc kan uitgerust worden met een twaalfdegeneratie-Alder Lake-processor en is beschikbaar in verschillende varianten.

Het Amerikaanse bedrijf heeft zijn NUC 13 Extreme-mini-pc begin november al aangekondigd. Deze mini-pc kan worden uitgerust met de dertiendegeneratie-Intel-cpu’s en heeft ook een grotere behuizing. De NUC 13 Extreme moet nog in 2022 verschijnen en prijzen in de VS beginnen bij 1179 dollar. Europese prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekendgemaakt.

Prototype Intel NUC
Prototype Intel NUCPrototype Intel NUCPrototype Intel NUC

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-12-2022 11:42 78

01-12-2022 • 11:42

78

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Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSKi5

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5 van 5 sterren

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Reacties (78)

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GranCanaria 1 december 2022 12:17
Ik vraag me nog steeds af waar deze apparaten voor gebruikt worden? ik ben nog geen enkel werkplek tegengekomen waar deze dingen gebruikt werden. Wel hoor van mensen dat er labs mee gebouwd worden maar nog niet echt een breed toepasbaar iets voor gevonden.

Zou iemand me dat uit kunnen leggen?
Raymond Deen @GranCanaria1 december 2022 12:25
Ik wel. Ze werden ingezet voor kantoorwerk waar ze achterop de monitor werden gemonteerd.
Mooie oplossing, want een leeg bureau en die machines zijn (in de juiste versie natuurlijk) ruimschoots snel genoeg voor de meeste taken.
Daarbij zijn ze een pak goedkoper dan een AIO oplossing.
GekkePrutser @Raymond Deen1 december 2022 21:44
Daarbij zijn ze een pak goedkoper dan een AIO oplossing.
Plus dat je bij het stukgaan van de monitor de PC niet weg hoeft te gooien en andersom!

Ik vind het echt geniale apparaatjes.
GranCanaria @Raymond Deen1 december 2022 13:15
ah ok. Misschien is dat de reden waarom ik ze nooit gezien heb.
Tourmaline @GranCanaria1 december 2022 18:48
Ook (veel) als HTPC, dus voor streamen van films e.d. Indien Intel eindelijk HDMI 2.1 volledig implementeert.
robin15243 @GranCanaria1 december 2022 14:04
Mijn moeder heeft er 1 als desktop vervanger. Snel genoeg voor webbrowser, office, mail etc. Focus was zuinigheid en klein. Ze wilde geen laptop.
Frup @robin152431 december 2022 15:18
Voor mij ook een NUC i7 als vervanger van de grote tower thuis. Hangt achter de monitor.
Vlot genoeg voor o.a. fotobewerking. Dan wel 32GB memory. Ideaal.
Af en toe throttelen inderdaad. Maar met wat tweaken valt dat best wel mee.
Raymond Deen @Frup1 december 2022 16:01
Je kunt er zelfs vaak 64GB instoppen. Heb ik zelf ook gedaan in mijn nuc8i5beh.
Hij throttlet inderdaad wanneer hij niet genoeg lucht heeft wat sneller bij volledige belasting.
Video's encoderen en dergelijke doet ie prima en ondertussen verschillende vm's draaien (OpenVPN, Truenas, Nextcloud, cloudkey backup, gevirtualiseerde instantie van mijn laptop en labinstallaties van W10 en W11).
Wil volgend jaar wat spullen migreren naar een nog aan te schaffen nuc12, of misschien wel nuc13; ben benieuwd wat voor sprong in performance dat gaat geven.
robin15243 @Raymond Deen1 december 2022 16:53
Die NUC5 van mijn moeder wordt binnekort ook vervangen door een NUC12 (of 13). Het prestatie verschil is gigantisch. Ze gaat van een dual core, naar een 12 core. 4P+8E, met 16 threads.

Daar moet ze weer een aantal jaar mee vooruit kunnen. Processors zijn zo snel tegenwoordig :9~
grrfield @robin152431 december 2022 22:06
Ik heb ook een NUC 8I5beh. Geniaal apparaatje met een verbruik van 25W. Alle hogere modellen hebben een veel groter energieverbruik. Ik hoef voorlopig echt geen hoger model (Nextcloud, online backup (als onderdeel van nog ander backupsystemen), Doom Servers, PiHole, Plex, ....).

Ik heb deze eigenlijk aangeschaft omdat een RBP 3 toch wat te licht begon te wegen.

[Reactie gewijzigd door grrfield op 23 juli 2024 03:10]

Sando @grrfield2 december 2022 13:22
Maar hebben ze bij de zelfde load ook een hoger verbruik? Mijn redenatie is dat een kleiner procedé minder warmte produceert en dus minder stroom verbruikt. Je kan een 10 keer zwaardere applicatie draaien maar het hoeft niet.

Kan iemand mijn indruk bevestigen? Of heeft zo'n zwaardere NUC bij voorbaat al een hoger stroomverbruik exclusief load?
grrfield @Sando2 december 2022 21:29
Niet een echt antwoord, maar tussen de lijntjes kun je wel afleiden dat de 8I5beh eigenlijk wel een top ding is.
https://www.reddit.com/r/...umption_tiger_vs_panther/
P_Tingen @GranCanaria1 december 2022 12:43
Wij hebben zo'n ding in de vergaderruimte achter een monitor hangen voor videobellen.
GranCanaria @P_Tingen1 december 2022 13:55
Het lijkt inderdaad meer voor extra vergader power of mobiele werkplekken etc gebruikt te worden.
Yoshi @GranCanaria1 december 2022 12:56
verrijdbare computerkarren (bv ziekenhuizen), teleconferencing, het zwaardere kantoorwerk, overzichtsborden. efin ik denk dat wij er een 400-tal in gebruik hebben.
GranCanaria @Yoshi1 december 2022 13:54
ja ook een slimme toepassing inderdaad. Hiernaast hebben jullie er al een flink aantal in gebruik. Wat gebruikten jullie hiervoor voor deze units?
Yoshi @GranCanaria1 december 2022 16:28
hangt van de toepassing af:
* verrijdbare karren -> laptops
* overzichtsborden -> android, windows en linux hdmi sticks al dan niet met rj45 poorten
* kantoorwerk -> zeroclients of de kleinste optiplex
* teleconferencing -> (dure) apparatuur geleverd door bedrijven zoals Cisco, lifesize.
GranCanaria @Yoshi1 december 2022 16:37
Interessant hoor. Zoveel verschillende soorten apparaten in gebruik. Hoe managen jullie dat allemaal?
Milanobrotchen @GranCanaria1 december 2022 13:56
Handig te gebruiken mini PC's in de productie (in fabrieken) daar monteer je zoals @Raymond Deen zegt de PCs achter de monitoren, en hiermee stuur je machines aan etc. Op kantoren vooral Laptops met dockingstations zodat je flex werkplekken hebt.

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 23 juli 2024 03:10]

djexplo @Milanobrotchen1 december 2022 15:13
Handig te gebruiken mini PC's in de productie (in fabrieken) daar monteer je zoals @Raymond Deen zegt de PCs achter de monitoren, en hiermee stuur je machines aan etc.
Voor productie zijn de Neousys POC series beter geschikt.
Deze zijn niet veel groter maar passief gekoeld, dus geen last van stof en geen mechanische onderdelen. Ook is het zelfde type-model gewoon jaren verkrijgbaar, en is levensduur bij 24x7 al gauw 10 jaar.
Milanobrotchen @djexplo1 december 2022 15:26
Oh wow wij werken in graphiet dus kun je na gaan hoeveel stof er is. op dit moment hebben wij wat oudere HP EliteDesk 800 G2 Mini's volgens mij.

Maar hele goede recommendatie. :) ik denk dat over een jaar of 2 die PCs wel aan vervanging toe zijn.
Raymond Deen @djexplo1 december 2022 15:45
Mooie apparaatjes, maar een Atom is niet vergelijkbaar met een i3 of i5 natuurlijk.
djexplo @Raymond Deen1 december 2022 15:51
.. maar een Atom is niet vergelijkbaar met een i3 of i5 natuurlijk.
Dat klopt ze maken wel een POC 500 met AMD Ryzen. Maar wil je echt I5/I7/I9 performance dan krijg je het 2x grotere Nuvo model. Simpel weg omdat je een veel grotere koelvin nodig hebt.
Madshark @GranCanaria1 december 2022 16:12
Naast dat je ze toch wel regelmatig als 'fat' cliënt tegenkomt op kantoor, zijn ze voor thuisgebruik ook erg geschikt. Niet alleen als desktop PC maar ook als een stepup vanaf een Raspberry PI als zuinig thuisserver alternatief.
Zelf heb ik er nog 1 jaren gebruikt als retro-console met Kodi als mediaplayer, vanwege klein formaat, mooi weggewerkt, en met HDMI-CEC ondersteuning prima te bedienen vanaf de TV afstandsbediening.
Heb nog steeds een wat ouder is variant draaien voor domotica, smartcard reader, TVHeadend, PiHole en nog een berg andere dockers, lekker zuinig, stil en relatief krschtig.
arjankoole @GranCanaria1 december 2022 16:34
Ik vraag me nog steeds af waar deze apparaten voor gebruikt worden? ik ben nog geen enkel werkplek tegengekomen waar deze dingen gebruikt werden. Wel hoor van mensen dat er labs mee gebouwd worden maar nog niet echt een breed toepasbaar iets voor gevonden.

Zou iemand me dat uit kunnen leggen?
Wij zijn dol op die dingen. We gebruiken ze niet als werkplek maar juist veel als test servertjes. Je kan opmerkelijk veel met zo’n klein ding.
Verwijderd @GranCanaria1 december 2022 16:40
Ik heb er een in mijn meterkast hangen als Proxmox server.
Snel genoeg om tientallen containers te draaien.
Nas T @GranCanaria1 december 2022 17:05
Ik gebruik een NUC als mediaspeler. Ik heb een fanloze behuizing en het apparaat kan IR signalen ontvangen. Met KODI er op kan ik het gebruiken als high end mediaspeler. Ik gebruik dit liever dan een andere oplossing, omdat ik hiermee enorm veel vrijheid heb. Denk aan het plaatsen van ondertitels in het zwarte gedeelte bij 21:9 films.
CrazyBernie @GranCanaria1 december 2022 18:40
We hebben grote aantallen in omloop als media player en edge computing device . Vooral de versies met vpro zijn relatief enorm goedkoop.
Ook de borden los trouwens zijn heel erg populair voor diverse embedded toepassingen er is inmiddels een heel eco systeem met alternatieve behuizingen en add ons.

Laatste punt is de lifecycle van sommige modellen is dat 5 jaar dus al die tijd krijg je updates en spare parts via het normale Intel dealer kanaal.

[Reactie gewijzigd door CrazyBernie op 23 juli 2024 03:10]

gaaloo1974 @GranCanaria1 december 2022 18:43
Bij het beveiligingsbedrijf waar ik werk hebben we projecten waar we camera's van het merk IDIS moeten plaatsen. NUC's gebruiken we i.c.m. met de IDIS software voor camera beelden op een monitor te realiseren in bijvoorbeeld een kantine van supermarkten.
GekkePrutser @GranCanaria1 december 2022 21:41
Mijn huis staat er vol mee. Ik heb er 3 als servers en 2 als bureaucomputers (waarvan 1 met 10e gen i7 en 64GB, de andere is wat ouder). Klein, zuinig maar toch snel. Alleen voor de echte opslag met 3,5" schijven heb ik nog microservers.

Ze zijn super in plaats van een grote PC als je wil dat ze de hele dag aan staan want ze zijn enorm zuinig. Mijn game PC doet al 150W in rust. De NUC iets van 12W.

Laptops heb ik een enorme hekel aan voor situaties waar ik ze toch alleen maar als desktopvervanger gebruik. Je betaalt extra voor het toetsenbord en scherm, en je hebt een accu die een brandgevaar vormt.

Op het werk gebruiken we ze ook veel, maar dan niet die van intel maar de vergelijkbare versies van Lenovo (Thinkcentre). Niet zozeer op kantoor maar op vaste plekken met recepties enzo. Bij de zorg zie ik ook op elk bureau zo'n zelfde thinkcentre staan.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 03:10]

SuperDre @GranCanaria1 december 2022 22:29
Nouja, als development machine is de NUC10i7FNK die ik heb echt fantastisch, de CPU zelf is erg krachtig en kan een hoop zooi fatsoenlijk draaien. Het is dat de GPU die er in zit niet fatsoenlijk is om mee te gamen, maar anders zou ik echt geen grotere PC meer willen. Voor thuis heb ik mijn ogen gericht op de NUC 12 extreme dragon canyon. Verder heeft de rest van ons bedrijf ook allemaal een Intel NUC die een stapje lager is dan die NUC10i7FNK die ik heb.
Het is gewoon een hele kleine PC.
Justin013 @GranCanaria3 december 2022 06:27
Ik gebruik er eentje als PC, sinds ik erachter kwam dat ik een groot bakbeest enkel voor muziek en internetbrouwsels gebruik. En wat tiepmiep werk. Ding is nu 6 jaar oud en heeft al die tijd prima zijn werk gedaan, en is zeer makkelijk mee te nemen.
PHiXioN @GranCanaria3 december 2022 09:20
Muziekstreaming met resource intensieve server software zoals Roon.
bouwfraude @GranCanaria3 december 2022 20:04
Zeker op een plek waar meerdere PC's staan zijn ze handig, Standaard PC kasten nemen veel te veel plek in beslag.
Consequator @GranCanaria5 december 2022 09:12
HTPC of op kantoren waar publieke display nodig is die je achter op de TV kan monteren met VESA mount/.
Low power home server die wat meer kracht heeft dan een raspberry pi en heel wat minder ruimte inneemt dan een pc.
DIY routers/gateways (met 2 NIC's)
youridv1 1 december 2022 11:48
Leuk zo die ventilatie. Dan kun je toch wat meer doen in een formfactor van 10x10. Ideaal als je grafisch niet zo heel veel nodig hebt, maar wel meer moet doen dan office taken
mvds @youridv11 december 2022 11:59
Ik denk dat het meer dan alleen 'leuk' is. Als je het hebt over de 13de generatie CPU's en de Pro versie van NUC waar je vaak i7 en i9 CPU's in ziet, dan is die extra ventilatie essentieel om te voorkomen dat de CPU constant aan het throttlen is
youridv1 @mvds1 december 2022 12:02
ja, dat bedoel ik ook met leuk. ik bedoelde niet dat ik geperforeerd plastic visueel antrekkelijk vind… Dat leek me duidelijk, maar goed, mijn fout.

Het lijkt me dar je met “moderne” i7’s en i9’s sowieso continu thermal throttlet onder zware load. Dat is in ieder geval de strategie die je nu ziet bij intel en amd. Gewoon net zo hard gaan als de koeling toelaat
Cergorach @mvds1 december 2022 12:03
De NUC 13 extreme is al veel groter en heeft zelfs issues met warmte afdracht.
Alxndr @mvds1 december 2022 12:58
"Als je het hebt over de 13de generatie CPU's"

Maar daar hebben we het niet over ;)

[quote]
Deze mini-pc kan uitgerust worden met een twaalfdegeneratie-Alder Lake-processor...
[/quote]

12e generatie werd een stuk minder heet toch? (niet dat je met zo'n klein kastje überhaupt aan throttlen kunt ontkomen denk ik)

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 23 juli 2024 03:10]

mvds @Alxndr1 december 2022 12:59
Maar dat sloeg op de NUC Pro 12 ;)
Alxndr @mvds1 december 2022 13:01
Ah, my bad, meer koffie nodig ;)
80sdude @youridv11 december 2022 13:57
ik vind 1179 euro/usd voor wel meer dan office taken al niet leuk, laat staan zonder beeld :Y)
youridv1 @80sdude1 december 2022 14:03
Ik niet. Menige prebuilt desktop die hetzelfde kan kost ook zowat 1000 euro.
Koop je een goedkopere prebuilt dan krijg je een plastic stuk rommel met een tijdbom van een voeding en een netwerkkaart van likmevestje.

Bij intel nucs weet je dat alle hardware native werkt op windows en dat ze van goede kwaliteit zijn én ze zijn ook nog eens compact genoeg om achterop je monitor te bevestigen.

Natuurlijk kan het DIY goedkoper, maar dat is niet voor alle usecases een optie

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 03:10]

80sdude @youridv11 december 2022 15:31
Ik zou niet weten waarom ik en duur stuk "rommel" ( om het ff bij jouw taal te houden) achter mijn monitor moet verbergen. Het komt nog niet eens met een goede monitor voor dat bedrag.

Er zijn genoeg mini' s van andere fabrikanten die op tweakers de revue passeren die meer dan capabel genoeg zijn hetzelfde te leveren voor mindere specs. Er zijn thinclients van andere gerenommeerde merken die hier op tweakers nooit gereviewd zullen worden die less kosten. voor mij is de NUC meer gericht op een yuppenmarkt met wat extra geld te besteden zoals dat ook bij Apple is. Het is niet zo zeer dat de zzp's die erachter zitten beter kwaliteit leveren dan die niet. Verder als je het aanschaft op maatwerk dan zijn er voor mij maar 2 soorten gebruikers / smaken, naar wens omdat het overpresteert op de taken van toepassing en niet naar wens omdat het onderpresteert op de taken van toepassing.
Verder aan de bashende kritiek te lezen ben je misschien wat rommel ervaringen gewend geweest maar omdat iets goedkoper is wil niet zeggen dat de kwaliteit er niet is en omdat een product overprijsd is ook niet dat het er is.
Bedrijsmatig en qua maatwerk geef ik voor dat bedrag mijn werknemer liever een laptop als ik er nog extra een scherm bij moet doen voor de statische werkplek. Het enige punt van toepassing die mij overhaalt is de energiezuinigheid

my 2cts

[Reactie gewijzigd door 80sdude op 23 juli 2024 03:10]

MichaelB74 @80sdude1 december 2022 16:35
Het gaat in een bedrijf niet alleen over geld.
Het gaat ook om het serviceapparaat dat er achter staat.
Hoe zijn de SLA's, zit er een professionele organisatie achter?

Daarom kiezen bedrijven voor de grote merken en ja die kosten meer dan pre-builds van andere merken, maar daar krijg je dan ook iets voor terug.

Kijk maar wat de HP Elite Mini's kosten. Daar ben je ook zo 1000 euro+ voor kwijt.

Het heeft niets met yuppen te maken.
80sdude @MichaelB741 december 2022 16:52
Het gaat in een bedrijf alleen maar over geld of het nu de eenmanszaak/ mkb of grootbedrijf is. Al het budget het budget is zal je het als ICT afdeling daarmee moeten doen. Dat is nu nog steeds zo. De budgetten zijn omhoog maar nog niet adekwaat. Misschien heb je het Overheids/ Gemeenstelijke instanties waar het op ICT gebied " vaak projectmatig flopt" of er weer geld door een bedrijf uit de zak wordt geklopt. ICT is volwaardiger dan 22 jaar geleden maar dezelfde fouten komen nog steeds voor, erger zelfs. Voor de implementatie van zulke minipc's moet ook doordachter te werk worden gegaan door de toenemende aanwas van merken en s0ortgelijke producten met dezelfde functionaliteit(en). De term yuppen was misschien wat te gechargeerd. De NUC fabrikant is verder geen kleine speler.

nogmaals het draait bij bedrijven altijd om geld, vooral waar het ict betreft. Er draaien nog tig slecht beveiligde oude systemen ( al dan niet los gekoppeld van het inter/intra-net vanwege die handelingen die ze alsf custom made programma softwarematig moeten verrichten

Wat die HP Mini betreft , ik hoop nietdat het voor een gebruiker is die alleen maar Office draait, maar die is gelukkig inclusief muis en toetsenbord ;)

[Reactie gewijzigd door 80sdude op 23 juli 2024 03:10]

youridv1 @80sdude1 december 2022 19:09
mijn 2 cent is dat je blijkbaar nog nooit nucs in gebruik gehad hebt in een bedrijf en dat je je dus niet goed realiseert dat er voor bepaalde use cases veel belangrijkere aspecten aan een computer zijn dan de rekenkracht en het materiaal dat voor de behuizing is gebruikt.

bashende kritiek: het is een algemeen bekend fenomeen dat je met prebuilts vaak een noname voeding krijgt en een netwerkkaart die van realtek of killer ofzo afkomstig is.
Dode voedingen en kapotte netwerkkaarten/drivers zijn twee ontzettend veel voorkomende points of failure.

Door een ver doorontwikkelde intel netwerkkaart met native drivers te gebruiken, is er dus helemaal geen driver om te troubleshooten, dus ook geen memory leaks of instabiliteit (ik kijk naar killer)

ik weet ook wel dat er ook gigabyte en zotac en fujitsu en dell en lenovo thin clients zijn. Maar gewoon zeggen dat intel voor de yuppenmarkt is a la apple, geeft al aan dat je weinig context hebt

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 03:10]

80sdude @youridv12 december 2022 10:34
Nee ik heb nog nooit NUC's hoeven gebruiken. Gaat ook niet gebeuren voor dat beetje extra naast office taken zoals jij stelt. Daar hebben mijn netwerkaarten en voedingen verder geen problemen mee
SuperDre @80sdude1 december 2022 22:22
Maar dat is niet de prijs van de hier getoonde NUC, die zal eerder rond de 600 gaan kosten.
80sdude @SuperDre2 december 2022 10:36
Let's hope so, dat maakt ze iig interessanter
CybernDystopia 1 december 2022 13:17
Voor een professionele toepassing mis ik een tweede NIC op dat ding, wat ik bij die AMD embed dingen wel zie.
cybermans @CybernDystopia1 december 2022 13:37
daarom heb ik de: nuc11tnhv70l, de opvolger: nuc12wshv70l heb ik nog nergens gezien
tim085 1 december 2022 13:34
Ik had het mooi gevonden mocht men usb c gebruiken ipv de barrel jack type aansluiting.
Maar misschien kan usb c niet voldoende vermogen leveren voor zo'n toepassing?
Ghost81 @tim0851 december 2022 13:48
Je kan deze kastjes vaak met en zonder voeding kopen. Het is wel mooi als je de huidige voeding kan hergebruiken (goedkoper en minder afval). Echter, het zou wel mooi zijn als ze USB-C als 2e voedingsoptie zouden toevoegen. Dan kan je ook een normale laptopadapter pakken die over is. Het vermogen zou geen probleem moeten zijn. De kastjes zijn in feite laptops in een ander jasje en zonder scherm dat energie gebruikt.
Raymond Deen @tim0851 december 2022 15:53
Heb een 90W USB-C adapter bij mijn laptop die mijn NUC8i5 probleemloos zou moeten kunnen voeden.

Wat ik vreemd vind is dat de versie zonder adapter vrij vaak duurder is dan met adapter...
Zeelt 1 december 2022 12:36
de tijd tussen Intel NUC aankondiging en daadwerkelijk beschikbaar zijn is compleet onvoorspelbaar
geworden qua huistuin en keuken CPU's.
Speelde al voor Corona.
Nu is de op zich leuke NUC12WSKi3 nog nooit ergens beschikbaar geweest, 17-8-2022 aangekondigd.
NUC tijdperk zit er dus voor mij op, vorig jaar december een fijne € 499 AMD 5300U laptop gekocht.
Die had ik tenminste gewoon binnen 2 dagen in huis en is een prima vervanging voor mijn
Gigabyte Brix met 7100u waar Win11 over aan het zeuren was.
SuperDre @Zeelt1 december 2022 22:29
Maarja, een laptop is toch wel iets anders dan een NUC.
GekkePrutser 1 december 2022 21:43
Ik vind de kleur er nogal goedkoop / plasticig uitzien. De eerste generaties NUC hadden een mooie metalen behuizing die de warmte ook goed afvoerde. Bij de 10e generatie was het metallic plastic met ingelegde metalen roosters en dat ging ook nog wel. Maar dit ziet er echt goedkoop uit vind ik.
Iblies 1 december 2022 11:58
Al ben ik geen fan van Intel,
het is toch apart om te zien dat ze stug doorzetten op verschillende vlakken daar waar andere afhaken en mensen ontslaan. Deze reeks hebben ze al een tijd en blijven ze doorontwikkeling maar ook de GPU waar ze aan begonnen zijn en voorlopig blijven doorzetten.


HP vb daarintegen gaat heel veel mensen ontslaan omdat de omzet tegenvalt,

maar ook Google krijgt van verschillende kanten brieven van aandeelhouders om toch maar het aantal werknemers te herzien omdat die harder is gestegen dan de omzet en ook meer aandelen terug te kopen omdat het geld er op de rekening staat en niks doet….

https://www.tcifund.com/f...5th%20November%202022.pdf


Normaliter zou je in mindere tijden niet minder moeten investeren maar genoegen nemen met wat lagere winsten. Ben benieuwd welke taktiek het langs volhoud.
Cergorach @Iblies1 december 2022 12:06
Ik vermoed dat Intel dit doet om hun positie te behouden op de mini PC markt, ik vermoed sterk dat als Intel niet kant en klaar wat neer zou zetten, AMD een veel groter marktaandeel zou hebben op de mini pc markt (de afgelopen ~2.5 jaar) buiten de Dell mini pizzadozen...
wisselwerking 1 december 2022 11:58
Het doosje is net zo grijs als de presentatie van deze NUC. En dat door een pr-afdeling.
Blasterxp @wisselwerking1 december 2022 12:05
nou, precies wat ik dacht. een doosje.
Loller1 @wisselwerking1 december 2022 14:20
Wel... het is niet grijs.
TBKruit 1 december 2022 12:00
Uiterlijk is een beetje hit or mis, mij spreekt het wel aan. Biedt hopelijk kansen tot 3-d-print modding.
Raymond Deen @TBKruit1 december 2022 12:22
Deze lijkt me al een 3d-print zelfs. Vrij dik plastic zo te zien.

Ben wel benieuwd wat die gaatjes aan de onderkant gaan doen. Bij mijn NUC8 beslaat het bordje de hele onderkant dus dan zou er niet echt airflow langs getrokken worden of zo.
geeMc 1 december 2022 12:00
Dit ding ziet eruit alsof Intel en Juniper een baby hebben gekregen. Ik vind het een mooi design, maar hoop wel dat hij ook in mat zwart uit gaat komen. Past wat beter bij mijn interieur en ik was van plan om een nieuwe nuc te kopen bij de nieuwe generatie :D
mdj84nl @geeMc1 december 2022 12:03
ah je was me voor :)

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