'Beelden tonen prototype Intel NUC Pro 13'

Er zijn beelden verschenen van een nieuw Intel NUC-prototype. Volgens FanlessTech betreft het een ontwerp voor een Intel NUC Pro 13. Het prototype zou 4x4" meten, ongeveer 10x10cm. Het meshontwerp moet betere luchtcirculatie mogelijk maken.

Afgezien van de beelden, die zijn gedeeld door een pr-manager van Intel, zijn er geen officiële details bekend over de specificaties of samenstelling van het prototype, noch over de verwachte NUC Pro 13-mini-pc’s. Volgens VideoCardz bevat het prototype momenteel een moederbord en componenten van een NUC 12 Pro die Intel in augustus van dit jaar heeft geïntroduceerd. Deze mini-pc kan uitgerust worden met een twaalfdegeneratie-Alder Lake-processor en is beschikbaar in verschillende varianten.

Het Amerikaanse bedrijf heeft zijn NUC 13 Extreme-mini-pc begin november al aangekondigd. Deze mini-pc kan worden uitgerust met de dertiendegeneratie-Intel-cpu’s en heeft ook een grotere behuizing. De NUC 13 Extreme moet nog in 2022 verschijnen en prijzen in de VS beginnen bij 1179 dollar. Europese prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekendgemaakt.