BOE demonstreert laptopscherm met refreshrate van 600Hz

De Chinese schermfabrikant BOE heeft een laptopscherm met een refreshrate van 600Hz gepresenteerd. Het is het eerste scherm met een dergelijke verversingssnelheid. Het is niet bekend wanneer BOE het paneel precies uitbrengt.

BOE presenteerde het eerste 600Hz-laptopscherm onlangs in China, schrijft ook techmedium ITHome. Het scherm werd gedemonstreerd op een laptop met Nvidia RTX-gpu. Het betreft een 16"-lcd, maar de exacte resolutie is onbekend. VideoCardz merkt wel op dat het vermoedelijk om een 16:10-beeldverhouding gaat, gelet op de hoogte van het scherm.

Dit is het eerste scherm met een refreshrate van meer dan 500Hz. BOE toonde eerder dit jaar al wel een 500Hz-monitor met een resolutie van 1920x1080 pixels. Dell introduceerde daarnaast in juli een Alienware-laptop met een 480Hz-scherm. Er is momenteel nog geen informatie over de prijzen of releasedata van laptops met het 600Hz-paneel van BOE.

BOE toonde tijdens zijn presentatie ook een nieuwe 34"-ultrawide met een miniledbacklight. Dat scherm haalt volgens de fabrikant een DisplayHDR 1000-certificering en biedt een refreshrate van 165Hz. Het bedrijf demonstreerde verder een 86"-lcd met miniledbacklight. Dat scherm zou een piekhelderheid van 1500cd/m² halen en meer dan 2000 dimbare zones voor full-array local dimming hebben.