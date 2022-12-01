BOE demonstreert laptopscherm met refreshrate van 600Hz

Ik vind het een mooie uitleg, maar ik wil wat vragen.
is dit niet gewoon een verschil tussen refresh en framerate?
Aanname:
Aangezien beelden worden opgebouwd door op commando van code verwerkt door de CPU, door de GPU en slechts weergegeven door het scherm, met een kwaliteit beperkt door bekabeling....
Kan ik dan niet aannemen dat de muiscursor op meerdere plaatsen gewoon een beperking is van
- De verversingssnelheid van de kaart (FPS-GPU),
de capaciteit van de kabel.(maximum frequentie/ throughput in FPS),
- De capaciteit van je CPUen de rekenkracht gealloteerd aan je muiscursor instance(CPU 0, <-> USB),
- De frequentie waarop dat gebeurt, met de beperkingen van je optical USB muis in acht nemend. (Hoe vaak wordt de locatie uitgevraagd?)
- De stapgrootte die je invoert in je muissoftware, sneller bewegen grote actie, grote sprong op scherm, trager nauwkeuriger)
- Potentiële artefacting op je netvlies 'opeens komt daar dat ding in wit/contrastkleur voorbij...' (of andere Biologische beperkingen)
- Alle of bijna alle antwoorden hierboven?
Ik ben oud, bijna 50 en ja, ik vind een 240Hz instelling fijner op mijn scherm dan 120 of 60, maar meer omdat het voor mij lijkt of beelden beter vloeiend lijken , maar vaak genoeg is mijn FPS ingame lager dan 120, al staat mijn scherm op 240, als ik mijn scherm op 120 zet houd ik dezelfde FPS, maar lijkt het slechter, en volgens mij is dit toch een illusie. Een beetje als 100 rijden in een gemodificeerde Fiat Panda of een Lamborghini, terwijl in beide toch een perfect gechiptune-de v10 gebouwd is en in beide een goede bak zit en correcte sloffen ... Ik geloof dat de Lamborghini mentaal uiteindelijk wel wint door de stroomlijn en de kosten, maar capaciteiten zijn basaal hetzelfde tot dat punt. En sleepers vs supercars is lachen...maar buiten het punt van dit verhaal. zolang je GPU het aankan en je dcherm het kan weergeven zal het hetzelfde zijn, maar je maakt geen 3 tot 5 frames winst meer zoals 15-25 jaar geleden.
Ik heb eigenlijk pas 3 jaar een 240 Hz scherm, mijn beste (panel) scherm in de 20 jaar daarvoor was 75Hz. Ik ben van mening dat 600 Hz puur fysisch en absoluut kan, maar biologisch voor een mens echt niets uit maakt... iets met reactietijd 0.010s bij getrainde personen en bij een 240Hz scherm een verversing per 0.0042s en bij 600 in 0.0017s en ja dat is 3 keer sneller, maar toch...
of dit ooit praktisch nog enig nut zou hebben in een game situatie? Uiteindelijk met het scherm zit je op totaal reactietijden die triviaal zijn 0.0117 en 0.0142, als er ook maar iets van afleiding is, of je iets verder moet bewegen dan zijn tijden niet goed te maken.handoogcoordinatie en muscle memory winnen dan waarschijnlijk je confrontatie.
Maar in gewoon gebruik bij bekijken van dingen:
Bioscoop beelden en Blu ray hebben 24 FPS
Tv beelden hebben 25 FPS, wellicht 50...
Spel op 120 FPS ( okay een beetje goede moderne GPU haalt wel 400-500FPS op 1080p, maar ook dan heb je low 1% en low .1%. en dit lukt ook zeker niet op alle engines of met originele kwaliteit of supersampling.
de rest van de frames wordt dan hetzelfde beeld getoond. je kunt moeilijk niets tonen.
blu ray op 600 Hz laat gewoon 25 verversingen lang hetzelfde beeldje zien of 0.042 seconden per beeldje. De meeste mensen zien niet schokkerig bewegende beeld boven 20 plaatjes per seconde, op voorwaarde dat ze ruwweg naar dezelfde plek blijven kijken. Sommige animatiefilms gebruiken 12 FPS.... en dan wordt het brein vrijwel altijd nog voor de gek gehouden.
Bij een spel op 120FPS op 600Hz laat het scherm het beeldje 5 keer achter elkaar zien dus voor 5x0.0017s of 0.0083 seconde achter elkaar, het scherm kan waarschijnlijk wel sneller wisselen van kleuren
bij een spel op continu 00FPS op 600Hz zie je 4 frames individueel en één 2 verversingen lang, in ieder geval welke dit is is afhankelijk van FPS drops, laadmomenten, interrupts van whatever apparaat etc .
Hoe veel moeite heeft jouw GPU met jouw werk, buiten spelletjes? Als je CAD, fotos digitaal visueel (GIS, Video, whatever...) bezig bent zal het wellicht een rustiger ervaring bieden. Maar in 99.99% van de gebruiksgevallen buiten de extreemste gaming denk ik dat 600Hz en 600 FPS totaal triviaal is voor een gebruiker.... Denk ook gewoon aan de stroomrekening. 4090Ti voor je 1920x1080? of gewoon een 3050?
[Reactie gewijzigd door PaxV op 25 juli 2024 21:12]