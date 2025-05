Een raar jaar voor laptops

Als je het aan de laptopredactie van Tweakers vraagt, is het jaar voorbijgevlogen. Het ene moment stonden we ons te vergapen aan gamelaptops met 3080Ti-videokaarten, helaas niet ter plaatse op de CES-beurs, en het volgende moment keken we alweer vooruit naar laptops met Intel-processors van de dertiende generatie en misschien wel met 24 cores.

In dit artikel blikken we terug op 2022, dat een raar jaar is geweest. Het begon met het staartje van de coronacrisis, waarin laptops maandenlang niet aan te slepen waren, wat de prijzen opdreef. Dat sloeg om in een periode waarin de prijzen juist als een baksteen zakten. De coronamaatregelen werden opgeheven en mensen gingen hun vakantiegeld ineens weer gebruiken waarvoor het bedoeld is. Ze kochten er geen laptops meer voor, wat fabrikanten met bergen oude voorraad liet zitten. Ondanks dat zag Intel een gat in de markt en begon het met het uitbrengen van dedicated videokaarten om de concurrentie aan te gaan met Nvidia en een heel klein beetje AMD.

Het was ook het jaar waarin er meer focus kwam te liggen op de repareerbaarheid van tech. Er zijn Europese regels bijgekomen en de right-to-repairbeweging uit de Verenigde Staten kwam flink op stoom. Steeds meer laptopfabrikanten reageren daarop. Een erfenis van de coronatijd, het thuiswerken, is gebleven. Fabrikanten begonnen de resoluties van webcams te verhogen, wat ook gebeurde met de gemiddelde schermresolutie, terwijl de randjes toch nog weer wat smaller bleken te kunnen.

De belangrijkste ontwikkelingen in het laptopland van 2022 hebben we in dit artikel op een rijtje gezet, voorzien van benchmarks en data die we uit de Pricewatch hebben gepeuterd. Veel leesplezier en tot volgend jaar!