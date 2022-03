Microsoft Surface Pro 8 en Go 3

Surface Pro 8

Surface Go 3 In het kort De Surface Pro 8 is een tablet op basis van Windows en veel concurrentie heeft hij daarmee niet. Het nieuwe design brengt eindelijk Thunderbolt-poorten naar de Surface-lijn, terwijl de schermgrootte binnen ongeveer hetzelfde formaat behuizing als voorgaande Surface Pro's wordt gemaximaliseerd en de pen fijner tekent. Voor een systeem van dit formaat is de Surface Pro 8 bovendien behoorlijk snel. Voor een pure tablet is het helaas wel een redelijk zwaar exemplaar, waarbij de prijs ten opzichte van de voorganger nog iets hoger ligt. Daarbij kan de tablet niet altijd overtuigen in vergelijking met de concurrentie als je niet per sé een toestel met Windows wil. Wil je dat wel, dan is de Pro 8 de interessantste editie in jaren. Pluspunten Vernieuwd ontwerp met Thunderbolt en groter scherm

Fijne, nieuwe pen

Goede systeemprestaties gelet op compact formaat

Scherm met uitstekende kleurweergave Minpunten Relatief zwaar voor een tablet

Scherm ondersteunt geen groot kleurbereik of HDR

Accuduur in 120Hz-modus valt tegen Getest Microsoft Surface Pro 8 i5-1135G7, 8GB ram, 256GB opslag, Windows 11 Home Grafiet Prijs bij publicatie: € 1.099,- Vanaf € 1.099,- Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (5) In het kort De Surface Go 3 is een betaalbare tablet op basis van Windows en in dat segment is er zeer weinig concurrentie. Zoals gebruikelijk voor een product in de Surface-lijn is de uitvoering fraai, met een stevige behuizing met handige kickstand, mooie accessoires, en goede luidsprekers en camera's. Ook het kleurechte, heldere scherm is gelet op de lage startprijs opmerkelijk. Toch zijn er ook redenen waarom de Surface Go 3 niet zo'n heel goed product is. Zo heeft het basismodel een wel erg basale uitvoering qua geheugen en opslag, en zelfs de snelste variant heeft een erg trage processor, waarmee je niet optimaal kunt genieten van de extra mogelijkheden die Windows je geeft boven andere besturingssystemen die op tablets draaien. Daarbij is de accuduur niet zo best. Pluspunten Betaalbaar met unieke formfactor

Stevige, fraai vormgegeven behuizing

Goed scherm met uitstekende kleurweergave Minpunten Zeer trage processor

Tegenvallende accuduur

Karige geheugenconfiguratie basismodel Getest Microsoft Surface Go 3 (Core i3, 8GB ram, 256GB opslag, Windows 10 Pro, LTE) Platinum, voor bedrijven Prijs bij publicatie: € 888,- Vanaf € 888,- Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (4)

Met de Surface Pro populariseerde Microsoft ooit het idee van een tablet op basis van Windows, maar anno 2022 lijken andere fabrikanten niet meer geïnteresseerd om ook zo'n apparaat uit te brengen, met zeldzame uitzonderingen. Daarnaast verkopen merken als Acer, Dell en HP je tegenwoordig hooguit een convertible, zo'n laptop waarbij het toetsenbord een rondje maakt rondom de behuizing. Voor tabletgebruik zijn die nogal grote en zware apparaten op zijn best een beetje geschikt.

Hoewel het Microsoft niet lukt om andere makers mee te krijgen, blijft het zelf stug doorgaan met zijn Windows-tablets. Rondom de introductie van Windows 11, afgelopen najaar, kondigde Microsoft weer twee nieuwe modellen aan, die nu ook in Nederland verkrijgbaar zijn. De betaalbare Surface Go 3 heeft ten opzichte van zijn voorganger vernieuwde hardware en nog steeds een aantrekkelijke vanafprijs van 349 euro, goedkoper dan de meeste Windows-convertibles. De luxe Surface Pro 8 heeft niet alleen nieuwe hardware, maar ook een volledig vernieuwd design met een groter scherm en verbeterde accessoires. Voor de ongeveer 1000 euro die je ervoor betaalt, nog iets meer dan voor de Surface Pro 7, mag dat ook wel. In zijn soort is de Surface Pro 8 misschien uniek, maar makers van tablets met andere besturingssystemen hebben in de afgelopen jaren niet stilgezeten.

Surface Pro 8: behuizing en accessoires

De Microsoft Surface Pro 8 is voorzien van ventilatie-

openingen rondom de rand van de tablet

Van de Surface Pro 4 tot en met de Surface Pro 7+ werd het ontwerp van Microsofts meest luxe tablet maar nauwelijks aangepast. Daar komt met de Surface Pro 8 eindelijk verandering in, maar toch herkennen we de nieuwe vormgeving ergens van: de Surface Pro X van begin 2020. Voor de Surface Pro 8 heeft Microsoft het vernieuwde design met zijn smallere schermranden en rondere hoeken voorzien van de gebruikelijke Intel-processor in plaats van de eigen Arm-soc uit dat model. Rondom zijn er her en der nog wat kleine wijzigingen. Zo zit het klepje voor de verwisselbare ssd, dat de Surface Pro 7+ ook al had, bij het Intel-model aan de tegenovergestelde kant. Iets anders wat je zou kunnen opvallen als je de Arm-tablet hebt gehad, is de aanwezigheid van ventilatiesleuven langs de randen bij de Surface Pro 8. Die had de passief gekoelde Surface Pro X niet nodig.

De behuizing van de Surface Pro 8 is voor een groot deel gemaakt van aluminium, geen magnesium, zoals de voorgaande Surface Pro-apparaten. Hij voelt nog altijd stevig en goed afgewerkt aan. Aan de lange zijkant zit de bekende, traploos verstelbare kickstand. Zeker bij deze tablet is het een fijne extra, want met 889 gram weegt de Surface Pro 8 bijna evenveel als een lichte laptop. We vinden het hoge gewicht in de praktijk een nadeel voor een apparaat dat je met één hand prettig moet kunnen vasthouden. Concurrerende iPads en Android-tablets met een ongeveer even groot scherm, zoals de Apple iPad Pro 12,9" en Samsung Galaxy Tab S8+, zijn honderden grammen lichter.

Met de nieuwe behuizing van de Surface Pro 8 komen er ook nieuwe accessoires. De nieuwe tablet heeft niet alleen een iets ander formaat dan eerdere Surface Pro-tablets, maar ook een andere connector voor het toetsenbordaccessoire. Het nieuwe toetsenbordje heeft een vakje waarin de stylus draadloos kan worden opgeladen. Dat gedeelte verdwijnt uit het zicht als je de hoes magnetisch tegen de tablet 'aanplakt', zodat de toetsen onder een hoek komen te staan. Voor wie de Surface Pro X heeft gebruikt, is dat niet nieuw, maar de stylus zelf is wel iets verbeterd. Nieuw aan de Surface Slim Pen 2 is de geïntegreerde haptische feedback, of tactiele signalen, zoals Microsoft ze noemt. Door de trillingen lijkt het schermoppervlak wat ruwer en daarmee papierachtiger tijdens het schrijven. Mits de app waarmee je tekent er ondersteuning voor heeft, kunnen verschillende soorten penselen anders aanvoelen. De pen trilt ook bij bepaalde acties, bijvoorbeeld het wissen van een woord dat je hebt geschreven, door er een streep door te zetten. Wij vinden de feedback zeker iets toevoegen, maar mocht je er geen fan van zijn, dan kun je hem desgewenst ook uitzetten.

Net als het oude exemplaar is ook de nieuwe hoes, die inclusief pen 280 euro kost en niet bij de tablet wordt meegeleverd, voorzien van een toplaag van zacht alcantara en verlichte toetsen. Er is vrij veel travel aanwezig en de feedback voelt naar ons idee prettig aan, waarbij de lay-out ook niet te krap is ondanks het beperkte formaat. In vergelijking met een gemiddeld laptoptoetsenbord veert de hoes wel een stuk duidelijker in als je op de toetsen drukt.

Microsoft Surface Pro 8: Configuraties Goedkoopst Duurst Testmodel Afmetingen / gewicht 28,7x20,8x9,3mm / 889g Scherm 13", ips, 2880x1920 pixels, 120Hz Accu 50,2Wh Processor Intel Core i3-1115G4 Intel Core i7-1185G7 Intel Core i5-1145G7 Werkgeheugen 8GB Lpddr4x 32GB Lpddr4x 16GB Lpddr4x Opslag 128GB NVMe 1TB NVMe 256GB NVMe Connectiviteit Wifi Wifi+LTE Wifi Besturingssysteem Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Pro Prijs € 989,- € 2.574,88 € 1.326,16

Naast nieuwe accessoires heeft de Surface Pro 8 ook andere aansluitingen dan zijn voorgangers. De twee USB-C-poorten aan de rechterzijkant ondersteunen (eindelijk) Thunderbolt 4. De Surface Pro 7 en 7+ hadden slechts één USB-C-poort zonder Thunderbolt, en oudere Surface-tablets hadden helemaal geen USB-C, dus dat is een fijne verbetering. De keerzijde is dat de Surface Pro 8 geen klassieke USB-A poort meer heeft, wat minder handig is als je nog 'klassieke' randapparatuur wilt aansluiten. Ook de microSD-kaartlezer ontbreekt, hoewel je het opslaggeheugen eventueel nog zou kunnen uitbreiden door de ssd te vervangen. Wel nog aanwezig zijn de propriëtaire Surface Connect-dockingaansluiting, die voorgaande generaties Surface-tablets ook al hadden, plus een 3,5mm-koptelefoonpoort, die de Surface Pro X niet had. Het is fijn dat Microsoft die voor het Intel-model weer heeft toegevoegd, hoewel de Surface Pro 8 meer dan prima luidsprekers aan boord heeft. Het geluid gaat behoorlijk hard en heeft ook verrassend veel bas, vooral op lagere volumes. De iPad Air (2022) die we bij de hand hadden, klonk daarmee vergeleken nogal dunnetjes.

De Surface Pro 8 heeft twee camera's. Achterop zit een 10-megapixelcamera, die niet uitsteekt, maar geen flits heeft en kwalitatief ook niet zo bijzonder lijkt als het exemplaar in duurdere Apple iPads. De 5-megapixelfrontcamera met gezichtsherkenning zit in de lange zijde van de behuizing. In vergelijking met de gemiddelde Windows-laptop is die veel beter, waarbij het beeld ook scherper lijkt dan bij de 12-megapixelfrontcamera in recente iPads. Omgekeerd heeft de iPad-frontcamera een veel grotere beeldhoek, natuurlijkere weergave van details en een groter dynamisch bereik, dus over het geheel genomen nog een beter beeld.

Frontcamera van de Surface Pro 8 (links) versus het beeld van de iPad Air 2022 in de normale en brede beeldhoek waaruit je bij dat apparaat kunt kiezen. Bij de iPad Air zit de frontcamera in de smalle zijkant, wat vanaf dezelfde positie een iets ander perspectief oplevert.

Surface Go 3: behuizing en accessoires

Waar de Surface Pro 8 een volledig nieuwe behuizing heeft gekregen, is aan de Surface Go 3 uiterlijk helemaal niets veranderd ten opzichte van de Surface Go 1 en 2. Nog steeds is het een tablet met een 10,5"-display die wordt omgeven door een vrij brede, maar symmetrische rand. De tablet is niet alleen wat compacter en dunner, maar met 544 gram ook een stuk lichter dan de Pro. In de praktijk is het gebruik als tablet daarmee een stuk prettiger naar ons idee. Ook bij dit model is de equivalente Apple iPad, het basismodel in Apples line-up dat precies die naam draagt, echter tientallen grammen lichter. Ook betaalbare Android-tablets met ongeveer dezelfde schermdiagonaal wegen over het algemeen minder.

Hoewel de Surface Go 3 de instap-Surface is, heeft hij alle kenmerken van de duurdere modellen. Zo heeft ook het budgetmodel een metalen behuizing, die zeer stevig aanvoelt en mooi aan alle kanten aansluit op de voorkant. Net als bij andere Surface-tablets is ook hier een traploos verstelbare kickstand aanwezig, die even fijn werkt in het gebruik als die van de Surface Pro 8. De luidsprekers van de kleinere klinken minder goed en ook de achtercamera is niet zo geavanceerd. Wel heeft ook de Go 3 een prima 5-megapixelfrontcamera mét gezichtsherkenning. Voor de 349 euro waarvoor de allergoedkoopste Surface Go 3 wordt verkocht, kun je lang zoeken naar een ander Windows-apparaat met zo'n goede camera en zo'n mooie, stevige behuizing.

Microsoft Surface Pen (boven) versus Surface Slim Pen 2

Net als de Surface Pro 8 heeft de Surface Go 3 een aantal accessoires om de ervaring compleet te maken. Die zijn net als de tablet zelf gebaseerd op een iets ouder ontwerp en minder luxe dan bij de Surface Pro 8. Zo heeft de met alcantara afgewerkte toetsenbordcover, waarvan de toetsen een beetje rammelen, geen toetsverlichting en ook geen plek voor een pen. Bij de Surface Go 3 hoort in principe de oudere Surface Pen, hoewel de nieuwe Slim Pen 2 ook kan werken. De haptische feedback doet het dan overigens niet, omdat die ook hardware in de tablet vereist die het goedkopere model niet heeft. De Surface Pen kan magnetisch aan een van de zijkanten van de tablet worden bevestigd en voelt iets gewichtiger aan dan de nieuwe pen. Het 'gummetje' aan het uiteinde voelt wat meer aan als een echte gum door het flexibele plastic, maar aan de andere kant voelt schrijven minder aan als pen en papier, doordat de Surface Pen geen haptische feedback geeft.

De zijkanten van de Surface Go 3 bevatten geen ventilatiesleuven, want hij is volledig passief gekoeld. De poorten zitten vooral aan de rechterzijkant, met van boven naar onder een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, een USB-C-poort en een Surface Connect-poort. Onderaan zit nog een connector voor het toetsenbordaccessoire, terwijl je onder de kickstand een microSD-kaartlezer vindt; bij deze tablet is die nog wel aanwezig. Heb je een model met LTE gekocht, dan zit de simkaarttray aan de linkerkant. De volume- en powerknoppen zitten bij deze tablet aan de lange zijde.

Microsoft Surface Go 3: Configuraties Goedkoopst Duurst Testmodel Afmetingen / gewicht 24,5x17,5x8,3mm / 544g Scherm 10,5", ips, 1920x1280 pixels, 60Hz Accu 26,8Wh Processor Intel Pent.G. 6500Y Intel Core i3-10100Y Intel Core i3-10100Y Werkgeheugen 4GB Lpddr3 8GB Lpddr3 8GB Lpddr3 Opslag 64GB eMMC 256GB NVMe 256GB NVMe Connectiviteit Wifi Wifi+LTE Wifi+LTE Besturingssysteem Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Pro Prijs € 329,- € 888,- € 888,-

We noemden hierboven de prijs van 349 euro voor de goedkoopste Surface Go 3. Dat is een beetje een lokkertje, want voor dat bedrag koop je een wel heel basaal uitgeruste tablet. Naast een (nog) tragere Pentium-processor en 4GB werkgeheugen, is de karige 64GB opslag dan als traag eMMC uitgevoerd en niet als een NVMe-ssd, zoals bij de 128GB- en 256GB-uitvoeringen. Ook de accessoires waarmee de tablet op deze pagina is afgebeeld, zijn niet inclusief, en ten opzichte van de tablet zelf nogal aan de prijs. Zo betaal je voor het toetsenbordje 130 euro extra en voor de Surface Pen 110 euro.

Beeldscherm

Beide Surface-tablets zijn voorzien van een ips-lcd. Het exemplaar in de Surface Pro 8 heeft een diagonaal van 13" en dat is een stuk meer dan bij de eerdere Surface Pro-tablets. De resolutie bedraagt 2880x1920 pixels, terwijl het 10,5"-paneel van de Surface Go 3 1920x1280 pixels toont. Dat levert een pixeldichtheid van 220ppi op, vergelijkbaar met veel budget Android-tablets, maar iets minder dan de Surface Pro 8. De 267ppi van het grotere model ligt precies in lijn met die van Apples iPads.

Het scherm van de Surface Pro 8 kan op maximaal 120Hz verversen, waar de Surface Pro 7 en Go 3 blijven steken op de gebruikelijke 60Hz. De dubbele verversingssnelheid maakt dat het scherm er net wat vloeiender uit kan zien, maar daarbij moeten we wel opmerken dat niet alle animaties in Windows ook even vloeiend verlopen. Bij het scrollen door lijsten of verslepen of ordenen van vensters treden bijvoorbeeld nog vaak genoeg framedrops op. In de dagelijkse praktijk voelt een iPad Air met 60Hz-display misschien nog wel vloeiender aan in het gebruik. Bovendien staat de Surface Pro 8 uit de doos standaard ingesteld op 60Hz. In tegenstelling tot de iPad Pro-tablets heeft de Surface-tablet op dit moment (nog) geen adaptieve refreshrate, waardoor hij altijd op 120Hz blijft draaien als je hem daarop instelt. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de accuduur. De accuwerktijd in onze browsetest neemt met het scherm op 120Hz met bijna een kwart af, ten opzichte van de werktijd op 60Hz.

Om de beeldkwaliteit van de beide Surface-tablets te beoordelen, hebben we onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays Calman Color Calibration-software erbij gepakt. In de onderstaande grafiekserie vergelijken we de Surface Go 3 (in blauw) en Surface Pro 8 (in rood) met verschillende concurrerende producten. Aan een grijze kleur herken je Windows-convertibles, over het algemeen groter en voorzien van een toetsenbord dat om het scherm roteert en er dus niet af kan. In zalmroze hebben we oudere en andere Surface-devices uitgelicht, waaronder de Pro 6, Pro 7 en Go 3. Geel zijn tot slot Android-tablets en iPads. We hebben die alleen voor de schermtests op een vergelijkbare manier getest als de Surface Go 3 en Pro 8, vandaar dat ze ook alleen in deze grafiek verschijnen en niet in de prestatie- en accubenchmarks.

Voor zijn prijsklasse heeft de Surface Go 3 een meer dan prima scherm aan boord. De helderheid van 378cd/m² is hoger dan die van veel Windows-convertibles, zelfs duurdere modellen. Betaalbare Android-tablets komen meestal ook niet veel verder wat helderheid betreft, maar de Apple iPad heeft wel een feller scherm. Het contrast van ongeveer 1350:1 is voor een ips-lcd prima en de kleurweergave is net als bij de grotere Surface-tablet zeer goed, met gemiddelde kleur- en grijsafwijkingen of ΔE's ruim onder de zichtbare grens van 3. Het mag met die goede scores geen verrassing heten dat het scherm van de Surface Go 3 bijna het volledige sRGB-kleurbereik kan laten zien, in tegenstelling tot de meeste goedkope Windows-laptops en convertibles. De meeste van die toestellen van achthonderd euro of minder laten slechts 60 procent van de kleurruimte zien, wat fletse kleuren oplevert. Daarvan is bij dit apparaat dus geen sprake.

De Surface Pro 8 heeft een nog iets helderder scherm dan de kleinere tablet, waarbij het contrast ongeveer gelijk uitvalt en de kleuren al even goed zijn afgesteld uit de doos, met nagenoeg volledige sRGB-dekking. Toch hadden we bij dit model gehoopt op meer. Concurrerende high-end Android-tablets hebben vaak een nog beter scherm en datzelfde geldt voor de iPad Pro 12,9" met zijn miniledscherm. Je mag bij die apparaten rekenen op een hoger contrast, hogere maximale helderheid, groter kleurbereik en ondersteuning voor hdr, wat de Surface Pro 8 moet missen. Interessant bij de Surface Pro 8 is nog wel dat hij is voorzien van een optie om de kleurtemperatuur van het scherm af te stellen op het omgevingslicht, à la True Tone in Apple iPads. Dat heeft de Surface Go 3 niet.

Vermeldenswaardig als je de tablets voor mediaconsumptie wilt gebruiken, is dat sommige streamingdiensten video's niet in de hoogste kwaliteit aanbieden als je op een Windows-machine kijkt. Dat zijn de Surface Go 3 en Pro 8 uiteindelijk, de tabletvermomming ten spijt.

Systeemprestaties

De Surface Pro 8 is voorzien van een Intel Core i3-, i5- of i7-processor van de elfde generatie uit de energiezuinige U-serie. Het is jammer dat Microsoft zijn tabletaankondigingen niet wat meer afstemt op het moment dat Intel nieuwe processors introduceert, want op dit moment arriveren alweer de eerste apparaten met een chip van de twaalfde generatie. Toch is de Surface Pro 8 behoorlijk snel. Hoewel ons testmodel met een Core i5-1145G7 is uitgerust, weet het modellen met een Core i7-1165G7 in deze grafiek voorbij te gaan in de multicoretest. Die convertibles zijn bovendien groter en zwaarder, met meer ruimte voor koeling, dus dat is een knappe prestatie. In vergelijking met een écht snel mobiel apparaat geeft de Surface Pro 8 zich uiteraard wel gewonnen. De ASUS ROG Flow X13, de snelste convertible van dit moment met octacore-Ryzen-processor uit 2021, scoort dubbel zo goed. Ook Apples M1-soc in de Apple iPad Pro blijkt in theorie sneller, zoals hieronder te zien.

Je kunt de Surface Go 3 bestellen in een variant met een Pentium Gold 6500Y-processor of een Core i3-10100Y-cpu, die van de Pentium verschilt door iets hogere kloksnelheden. Ons testmodel heeft de laatste aan boord. De productnaam klinkt heel wat nieuwer ten opzichte van de Core m3-8100Y uit het voorgaande model, maar behalve een iets hogere maximale kloksnelheid is aan de 'i3' feitelijk niets verbeterd. Hij heeft nog steeds de trage, oude maar wel erg zuinige Amber Lake-architectuur uit 2018. In de Cinebench-grafiek hierboven zie je dat de Surface Go 3 niets sneller blijkt dan de Surface Go 2. We vermoeden dat de hogere beloofde kloksnelheid van de processor in de praktijk niet kan worden volgehouden door de passieve koeling, waardoor het theoretische snelheidsverschil verdampt.

Het mag kortom geen verrassing heten dat de prestaties van zelfs onze snelste uitvoering van de Surface Go 3 tekortschieten, ook ten opzichte van Android-tablets uit lagere prijsklassen. In Geekbench 5 presteert de Surface Go 3 vergelijkbaar met de Lenovo Tab P11 Pro met een weinig hoogstaande Snapdragon 730G-soc, terwijl de courante Apple iPad bijna dubbel zo hoog scoort. Dat is geen gelukkig recept in combinatie met Windows, opgebouwd rondom applicaties bedoeld voor zwaardere hardware en meer multitasking dan Android en iPadOS. Dikwijls voelt de Surface Go 3 niet snappy aan, waarbij we bij simpele taken als het starten of installeren van applicaties duidelijk langer moeten wachten dan bij de Surface Pro 8. Voor licht browse- en officewerk zul je er wel mee uit de voeten kunnen.

Kijken we naar de throttlingtest, het herhaaldelijk renderen van een afbeelding in Blender, dan blijkt ook dat de Surface Go 3 nogal wat throttlet onder belasting. Van de eerste tot en met de derde run lopen de prestaties fors terug, om vervolgens min of meer constant te blijven. De prestaties zijn daarbij vele malen slechter dan die van de andere apparaten in de grafiek, reden dat de test al na zes runs stopt voor de Surface Go 3. Bij de Surface Pro 8 loopt de lijn veel vlakker, met weinig verschil tussen de eerste en de laatste test. Een uitstekend resultaat voor een apparaat dat zo dun is.

Constante prestaties zijn hartstikke fijn, maar als dat gepaard gaat met veel lawaai, maakt dat de gebruikservaring niet prettig. In dat opzicht doet bijvoorbeeld de ROG Flow X13, die in alle voorgaande tests zo goed scoort, geen goede zaken. Microsoft weet de balans tussen stilte en prestaties een stuk beter te vinden. We hebben de Surface Pro 8 in onze geluiddichte ruimte gelegd en in drie scenario's geluidsmetingen verricht. De noisefloor van de ruimte is 14dB, dus effectief is de tablet helemaal stil in twee van de drie testscenario's, die overeenkomen met licht tot gemiddeld gebruik. Tijdens Blender slaat de ventilator wel aan en dan noteren we 35,7dB. Dat is niet superstil, maar ongeveer in lijn met de gemiddelde Windows-laptop die we tot nu toe hebben getest.

Accuduur

De Surface Pro 8 heeft een accu van 50,2Wh, beduidend meer dan de Surface Pro X, maar opvallend genoeg net iets minder dan de kleinere Surface Pro 7+. De Surface Go 3 heeft precies dezelfde 26,8Wh-accu als de eerste- en tweedegeneratie Surface Go.

We hebben zoals gebruikelijk twee accutests uitgevoerd op de Surface-apparaten: een browsetest en de PCMark 8-accutest. De middelste grafiek bevat iPads en Android-tablets waarmee we precies dezelfde browsetest hebben gedraaid als op de Windows-systemen, maar dan op een hogere helderheid van 250cd/m², conform ons standaard testprotocol voor die apparaten. Dat betekent dat de resultaten dus niet 100 procent vergelijkbaar zijn.

In de browsetest presteert de Surface Pro 8 redelijk goed voor een Windows-apparaat, althans op 60Hz. Zet je het scherm op 120Hz, dan gaat er liefst twee uur van de accuduur af, waarmee de Pro 8 in de onderste regionen belandt. Ook als je kijkt naar het 60Hz-resultaat, doen duurdere iPads en Android-tablets in de tweede grafiek nog uren langer over de test. Kijken we naar de PCMark 8-accutest, dan blijkt bovendien dat er onder zwaardere belasting niet zoveel overblijft van de accuduur van de Surface Pro 8. De Surface Go 3 met zijn erg kleine accu presteert in beide testscenario's niet goed, ongeveer gelijk aan de eerste- en tweedegeneratie Surface Go. Vooral als je iets meer van het apparaat vraagt dan simpel webbrowsen, vliegt het accupercentage omlaag.

Conclusie

De Surface Go 3 en Surface Pro 8 zijn in de huidige markt unieke producten: tablets op basis van Windows en dan wel echte detachables, waarbij de hardware achter het scherm zit, geen convertibles met vastgekoppeld toetsenbordgedeelte. Zoals gebruikelijk voor een product in de Surface-lijn is de uitvoering van beide tablets fraai: een even stevige als minimalistisch vormgegeven behuizing met handige kickstand, mooie accessoires, en goede luidsprekers en camera's. Zeker bij de Surface Go 3 is dat vanwege de lage startprijs opmerkelijk.

Hoewel beide apparaten hun niche zullen vinden van gebruikers voor wie het idee van een Windows-tablet te gek lijkt, kun je je afvragen of je een van de nieuwe Surface-tablets moet overwegen als je niet per se een Windows-device wil hebben. Wij zijn geneigd om die vraag met 'nee' te beantwoorden, zeker in het geval van de Surface Go 3. Het basismodel van de tablet heeft een wel erg basale uitrusting en een variant met meer geheugen en opslag kost meer dan 500 euro. Ook voor dat geld krijg je een apparaat met een processor die eigenlijk te traag is om goed gebruik te maken van de extra mogelijkheden die Windows kan hebben boven de besturingssystemen op andere tablets. Een Apple iPad die nagenoeg hetzelfde kost als de Surface Pro 3, voelt in het gebruik vloeiender aan, met apps die een stuk beter afgestemd zijn op het apparaat, een helderder scherm en een nog betere camera. Bovendien heeft de iPad een veel langere accuduur, een punt waarop de Surface Go 3 simpelweg niet kan overtuigen. Dat alleen al kan een goede reden zijn om naar een ander toestel uit te wijken.

De Surface Pro 8 heeft meer bestaansrecht, want hij is behoorlijk snel als je kijkt naar andere Windows-convertibles, terwijl hij beduidend compacter is. Voor een pure tablet is het helaas wel een redelijk zwaar exemplaar. Het nieuwe design brengt eindelijk Thunderbolt-poorten naar de Surface-lijn, terwijl de schermgrootte binnen ongeveer hetzelfde formaat behuizing als voorgaande Surface Pro's wordt gemaximaliseerd en de pen fijner tekent. Tegelijk kan de Surface Pro 8 niet altijd op tegen de concurrentie, met name weer die van Apple. De vergelijkbaar geprijsde iPad Pro 12,9" heeft de revolutionaire M1-soc, een al even bijzonder miniledscherm met een veel beter beeld dan het scherm in de Surface Pro 8, en een langere accuduur en duidelijk lichtere behuizing op de koop toe. Tegenover de duurste iPad voelen de vernieuwingen bij de Surface Pro 8 toch een beetje aan als 'te weinig, te laat'. Juist voor de professional, op wie Microsoft zich richt, zitten er echter nog wat haken en ogen aan Apples besturingssysteem. Voor wie graag wil upgraden vanaf een oudere Surface Pro, is de achtste editie de interessantste in jaren: duur, maar dan heb je ook wat.