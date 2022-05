Samengevat De grootste nieuwe attractie van de iPad Pro 2021 is zijn miniledscherm met hoge piekhelderheid, waarmee hdr-content mooi weergegeven wordt. De M1-soc, die ook in recente MacBooks zit, maakt hem bovendien veel sneller dan zijn voorganger. IPadOS blijft de grootste beperking, vooral wat multitasking betreft. Als je daar echter mee uit de voeten kunt en de stevige prijs ervoor overhebt, is de iPad Pro een prachtig apparaat om op te werken en mee te ontspannen. Pluspunten Mooi nieuw miniledscherm

Snelle M1-soc

Ondersteunt Thunderbolt 3 en USB 4

Vier goede luidsprekers en vijf goede mics

Groot aanbod van tabletapps Minpunten Frontcamera nog steeds naast beeldscherm in landschapsmodus

Korte laadkabel

IPadOS is niet voor iedereen

Getest Apple iPad Pro (2021) 12,9" Wi-Fi + Cellular, 16GB ram, 1TB opslag, Zilver

Eigenlijk is het een belachelijk ding, zo'n iPad Pro, en dat bedoelen we positief. Al jaren lang stopt Apple z'n beste socs in het platte apparaat, waardoor het voor de meeste taken zwaar overgekwalificeerd is en zelfs de meest veeleisende gebruiker uit de voeten kan met de iPad Pro. Dus, wat heeft Apple in 2021 gedaan? Je raadt het al: de fabrikant heeft hem nog belachelijker gemaakt. Dit keer geen A-chipset, maar de M1. Dat is de bijzonder krachtige soc die Apple ook in recente MacBooks stopt.

Aan het uiterlijk van het apparaat is er juist weinig nieuws, maar het scherm heeft wel een bijzondere upgrade gehad. Het nieuwe scherm heeft minileds, waardoor de helderheid lokaal veel hoger is en hdr-content er beter uit moet zien. Dan zijn er nog allerlei nieuwe functies, zoals Center Stage, waarbij de camera je 'volgt'. Ook is de ondersteuning van de USB-C-poort bijvoorbeeld uitgebreid met USB 4 en Thunderbolt. Je kunt de iPad Pro 2021 bovendien met 5G-ondersteuning krijgen en met maar liefst 2TB opslag. De meeste features van de iPad Pro 12,9" zijn gelijk aan die van de 11"-versie. Laatstgenoemde mist echter de miniledtechnologie van het scherm. Wij hebben de technologisch interessantere 12,9"-variant getest.

De jaarlijks terugkerende vraag of de iPad Pro een goede laptopvervanger is, komt uiteraard ook weer langs. En zo ja, voor wie dan? Dat en meer lees je in deze review.

Ontwerp: weinig nieuws

Laten we zoals gewoonlijk bij de buitenkant beginnen. Is daar iets veranderd? Ja, maar niet veel. De iPad Pro 2021 is iets dikker geworden. Dat komt naar verluidt door het nieuwe miniledscherm, dat iets meer ruimte inneemt. Het scherm lijkt ook iets dieper in de iPad Pro te liggen dan vorig jaar, ook al is het uiteraard gelamineerd.

Tablet iPad Pro 2021 12,9" wifi iPad Pro 2020 12,9" wifi iPad Pro 2021 12,9" wifi + 5G iPad Pro 2020 12,9" wifi + 4G Afmetingen (mm) 214,9 x 280,6 x 6,4 214,9 x 280,6 x 5,9 214,9 x 280,6 x 6,4 214,9 x 280,6 x 5,9 Gewicht (g) 682 641 684 643

De halve millimeter extra dikte is minder merkbaar dan de 41 gram extra gewicht. Als je echt productief wilt zijn, is het Magic Keyboard waarschijnlijk handig. Dat is een dure grap, want het kost 400 euro. Het goede nieuws is dat de iPad Pro 12,9" 2021 gewoon op het Magic Keyboard van 2020 past. Door de halve millimeter extra dikte zit het geheel dichtgeklapt wat strakker op elkaar, maar zeker niet zo dat er iets wordt beschadigd en het ziet er ook niet vreemd uit. De iPad Pro 2020 in het nieuwe Magic Keyboard is eigenlijk minder prettig doordat er een kleine kier ontstaat. Daar zou iets tussen kunnen komen. We zien geen reden om een nieuw Magic Keyboard te kopen voor je iPad Pro 2020, ook omdat dat duurder is. Sterker nog, we zouden ook voor de nieuwe iPad Pro 2021 een Magic Keyboard 2020 overwegen, gezien het huidige prijsverschil van zo'n 70 euro.

Nog even over dat gewicht, want hoe verhoudt een iPad Pro 2021 met Magic Keyboard zich tot een MacBook Air M1?

Apparaat iPad Pro 2021 12,9" wifi 5G met Magic Keyboard MacBook Air M1 MacBook Pro M1 Gewicht (g) 1380 1290 1350

Een iPad Pro met Magic Keyboard is dus nog steeds zwaarder dan de MacBook Air en MacBook Pro van dit jaar. Ergens voelt dat tegenstrijdig aan. Mocht je het toetsenbord niet altijd nodig hebben, dan ben je met de iPad Pro natuurlijk flexibeler, omdat je desgewenst alleen de tablet kunt meenemen.

Wat behuizing betreft is de iPad Pro 2021 voor de rest gelijk aan zijn voorganger. In liggende stand zit de powerknop aan de linkerkant en zitten de volumeknoppen om het hoekje bovenop. De USB-C-aansluiting zit rechts en dan hebben we natuurlijk nog de vier luidsprekeropeningen. Rechtsboven zit het simkaartslot op onze 5G-versie.

Buigen en torderen blijven een beetje eng bij zo'n grote tablet. Het is moeilijker om zo'n groot plak metaal en glas net zo stevig te maken als een smartphone die ongeveer even dik is. We raden je aan om er niet op te gaan zitten of er al te veel kracht op te zetten, al voelt hij ook weer niet fragiel aan. In het Magic Keyboard-accessoire krijgt de tablet een stuk meer stevigheid. De iPad Pro is te krijgen in zilver en grijs. De kleurenopties zijn dan ook beperkt en dat is in een tijd van kleurige iPhones en iMacs voor sommigen wellicht jammer. De nieuwe iPad Pro heeft weer geen IP-certificering, dus waarschijnlijk is het wijs om hem weg te houden van vloeistoffen.

Miniledscherm: lekker voor hdr

Het scherm van de iPad Pro 2021 is naast de M1-soc de grootste verandering dit jaar, maar we moeten er wel bijzeggen dat dit alleen geldt bij de door ons geteste 12,9”-versie van de tablet. Bij de iPad Pro 2021 in de kleinere 11"-uitvoering zijn de specificaties van het scherm ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar, zonder alle vernieuwingen die we hieronder bespreken. Wil je de iPad gebruiken voor het bekijken of bewerken van hdr-videomateriaal, dan loont het dus absoluut om voor het grotere model te gaan.

Apple zelf noemt het scherm van de iPad Pro 2021 12,9” een Liquid Retina XDR-display en dat is dan ook de marketingnaam. Daar zit uiteraard weer True Tone op om de kleurtemperatuur aan te passen aan het omgevingslicht en het heeft een adaptieve schermverversingsfrequentie van maximaal 120Hz. Ook heeft het weer een DCI-P3-kleurbereik en een resolutie van 2048x2732 pixels.

De vernieuwing zit in iets anders: minileds als backlight. Het zijn er meer dan 10.000 en ze vormen samen 2596 afzonderlijke dimmingzones. Hoewel het nog altijd een lcd is, kan het scherm daardoor op behoorlijk lokaal niveau de helderheid aanpassen. Dat kan alsnog niet zo lokaal als met oled in potentie, want daarbij kunnen de individuele pixels aan- of uitgezet worden. De afzonderlijke zones van dit miniledscherm hebben echter wel een hogere maximale helderheid dan veel oledschermen. Deze zeer lokale piekhelderheid zou volgens Apple uitkomen op 1600 candela per vierkante meter en bij het oplichten van hele scherm op 1000cd/m².

Dat is alleen bij hdr-content het geval; voor sdr-content blijft de maximale helderheid beperkt tot dezelfde 600cd/m² als bij de eerdere iPad Pro en de iPad Pro 2021 11”. We hebben de iPad Pro 2021 naast een LG OLED55B8PLA-televisie gezet en telkens dezelfde hdr-content opgezet in een verduisterde ruimte. Bij een aantal video's, zoals deze, was er bijna geen verschil. Bij een aantal andere video's, zoals deze, zagen we het effect van de hoge piekhelderheid van de lokale dimming van de iPad Pro in vol effect. We hadden de neiging onze ogen dicht te knijpen als we naar de heldere delen keken. Het zwart was voor onze ogen niet te onderscheiden van het diepe zwart van het oledscherm. Dat werd gestaafd door onze metingen, want we zagen in onze test om de contrastverhouding te meten resultaten die duiden op een 'oneindige' contrastwaarde.

Dit miniledscherm is, inclusief de monitors en televisies die we testen bij Tweakers HQ, een van de meest geavanceerde miniledschermen die we onder de loep hebben genomen. Monitors hebben soms bijvoorbeeld wel evenveel dimmingzones, maar meestal in een groter beeldscherm. De Pro Display XDR van Apple heeft ook maar 576 dimmingzones.

Blooming

Toch kleven er ook nadelen aan een miniledscherm als dit. Doordat voor elke zone gekozen moet worden hoe fel de minileds van het backlight staan, zijn de delen met hoog contrast in theorie problematisch. Wanneer bijvoorbeeld de helft van een dimmingzone wit moet weergeven en de helft zwart, kan de dimmingzone het nooit goed doen. Het resultaat hiervan is dat je de backlight in het zwarte deel ziet doorschijnen. Dit effect heet blooming, ofwel het halo-effect.

Dit hebben we ook in de praktijk waargenomen. Als je naar een hdr-video kijkt in een donkere ruimte, met heldere elementen op een zwarte achtergrond, zie je het duidelijk. Dit geldt helemaal als je onder een hoek naar het scherm kijkt. Je ziet het bijvoorbeeld ook aan de tekst met zwarte achtergrond op YouTube die linksboven in beeld staat. Het beste voorbeeld is wellicht een sterrenhemel als deze. Toch zul je in de praktijk bij het kijken naar hdr-video's op Netflix of andere streamingplatforms maar weinig last hebben van dit fenomeen. Er zijn namelijk vrij specifieke omstandigheden voor nodig. Een nadeel is het wel en Apple zou dit naar verluidt dan ook aanpakken voor de volgende versie van de iPad Pro.

Ook zie je bij een volledig wit scherm, zoals in Safari, dat het scherm naar de randen toe iets minder helder wordt. Dat komt eveneens door de dimmingzones, waarschijnlijk doordat de backlight iets verder van de display zit. Dit alles heeft voor ons weinig kijkplezier weggenomen in de praktijk. De hdr-content ziet er subliem uit. We hadden niet gedacht deze beleving zo snel te hebben op een lcd.

Je kunt de iPad Pro gebruiken als extra scherm voor bijvoorbeeld een MacBook, via Apple Sidecar. Dat kan handig zijn voor videomontage. Het vreemde is alleen dat je de content niet in hdr kunt zien, ondanks het gebruik van een Thunderbolt-kabel. Als je op de iPad Pro juist een tweede monitor wilt aansluiten, loop je tegen het feit aan dat je die niet als tweede beeldscherm kunt gebruiken, maar meestal slechts als mirror. Wel kan een app-ontwikkelaar een tweede scherm als voorbeeldweergave gebruiken, maar het werkt dus niet zoals op macOS.

Schermtests

We hebben het scherm zoals gebruikelijk doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware, maar hebben dat dit keer wat anders gedaan. Om de zeer lokale piekhelderheid te meten van het miniledscherm, dat volgens Apple dus 1600cd/m² telt, hebben we een aantal hdr-testvideo's afgespeeld en de maximale helderheid gemeten. Bij onze reguliere tests meten we alleen sdr-content. Bij de rechthoeken van verschillende grootte onderling verschilde de maximale helderheid niet erg. Dat is meer het geval bij oledschermen. Daarbij kwamen we niet verder dan 1080cd/m². Bij een van de testvideo's hebben we echter 1400cd/m² gehaald. Dat is geen 1600, zoals Apple beweert, maar we sluiten niet uit dat het scherm in specifieke omstandigheden de 1600cd/m² haalt.

We hebben natuurlijk ook weer onze reguliere sdr-schermtests gedaan. De maximale helderheid is gelijk aan die van de voorgaande edities van de iPad Pro, zodat het scherm in de zon prima is af te lezen. De minimale helderheid is prima in orde, zodat het scherm niet te fel aan de ogen is in een verduisterde ruimte. Ook met de kleurechtheid zit het goed, zoals je in de grafiek kunt aflezen. Op dit gebied dus geen klagen, maar we verwachten ook zeker niet minder van Apple op dit prijspunt.