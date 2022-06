Gerucht: Apple werkt aan iPad Pro met 14,1"-scherm en miniledbacklight

Apple werkt mogelijk aan een iPad Pro met een 14,1"-scherm en een miniledbacklight. Dat meldt Ross Young van analistenbureau Display Supply Chain Consultants. Het is niet bekend wanneer dat model moet verschijnen, hoewel Ross vermoedt dat dat begin 2023 gebeurt.

De mogelijke iPad Pro 14,1" zou wederom een miniledscherm krijgen, schrijft Young, die zich naar eigen zeggen baseert op bronnen uit Apples toeleveringsketen. Het scherm moet daarnaast een hoge refreshrate met ProMotion krijgen. Young noemt geen concrete verversingssnelheid, maar bij huidige apparaten met ProMotion komt dat neer op 120Hz.

Momenteel verkoopt Apple twee iPad Pro-modellen, respectievelijk met een 11"- en een 12,9"-scherm. Voor dat grotere model maakt Apple sinds 2021 al gebruik van een miniledbacklight. Zo'n backlight bestaat uit duizenden kleine leds, wat een hogere helderheid en een hoger contrast moet opleveren. Ook de MacBook Pro's uit 2021 hebben een miniledscherm.

Ross Young schrijft dat hij niet zeker is over de releaseperiode van de mogelijke iPad Pro 14,1", maar dat een introductie begin 2023 waarschijnlijk is. Het is niet de eerste keer dat er geruchten rondgaan over grotere iPads. Vorig jaar schreef Bloomberg-journalist Mark Gurman, die bekendstaat om zijn goede bronnen binnen Apple, dat het bedrijf overweegt om iPads met grotere schermformaten te maken.