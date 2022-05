Versie iPad Pro met miniled-scherm kost 1219 euro

Apple heeft de nieuwe versie van de iPad Pro met miniledscherm aangekondigd. De grote versie van de tablet met 12,9"-miniled-scherm gaat 1219 euro kosten, terwijl de kleinere versie met reguliere lcd 899 euro moet kosten.

De iPad Pro krijgt dezelfde M1-soc als in de nieuwe iMac en MacBooks zit. Tot nu toe kregen iPad Pro-modellen opgevoerde versies van iPhone-processors. Apple claimt dat de iPad Pro-modellen krachtiger zijn dankzij de nieuwe ARM-soc van Apple. Dankzij de M1 krijgt de iPad Pro Thunderbolt-ondersteuning in de USB-C-poort. Daardoor is het mogelijk om externe schermen en externe opslag aan te sluiten en sneller te gebruiken dan voorheen. Op gebied van opslag komt er een 2TB-versie van de tablet, zegt Apple.

De grote versie krijgt een miniled-scherm. Apple noemt dat een Liquid Retina XDR-scherm met een maximale helderheid van 1600 candela per vierkante meter en een hoog contrast. Dat is mogelijk door in plaats van 72 grote leds tienduizend kleine leds achter het scherm te plaatsen. Die verdelen het scherm in 2596 zones. De techniek is hetzelfde als de fald-backlights van tv's.

Apple voegt ook een 5G-versie toe aan zijn iPads met een mobiele verbinding. Die stap lag voor de hand, omdat de iPhone 12-serie van vorig jaar ook 5G ondersteunt. Er zijn al jaren versies van de iPad met mobiel internet.

Er komt een nieuwe 12-megapixelcamera boven het scherm met ultragroothoeklens en een beeldhoek van 122 graden. Die heeft Center Stage, een manier om in te zoomen en gebruikers in het midden van het frame te houden tijdens het rondlopen. Dat gebeurt zonder de tablet te bewegen.

De nieuwe iPad Pro's verschijnen daarmee een jaar na de vorige, die op zijn beurt anderhalf jaar verschenen na hun voorgangers. De 12,9"-versie komt uit voor 1219 euro, de 11"-variant begint op 899 euro. De tablets komen over een maand uit.