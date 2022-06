Gerucht: Apple voorziet enkele iPad-modellen volgend jaar van oledschermen

Volgens geruchten voorziet Apple enkele iPad-modellen volgend jaar van een oledscherm. Dat zouden de eerste iPad-modellen met een dergelijk scherm zijn; tot nu toe bracht de techgigant enkel iPads met lcd's uit.

De schermen zouden geleverd worden door Samsung Display en LG, schrijft Zuid-Koreaanse website ETNews op basis van eigen bronnen. Die twee bedrijven zouden ook werken aan oledschermen voor Apples komende iPhones, en zouden al langer werken aan dergelijke displays voor iPads.

Volgens ETNews zou Apple de keuze hebben gemaakt omdat oledschermen betere beeldkwaliteit zouden leveren, en tegelijkertijd minder zouden wegen. Apple stapte eerder al over op oledschermen voor veel van zijn iPhone-telefoons.

Het is nog niet duidelijk welke iPad-modellen voorzien zouden worden van oledschermen. Analist Ming-Chi Kuo stelde eerder al dat de volgende generatie iPad Air in 2022 voorzien zou worden van een oledscherm, schrijft ook MacRumors. Miniledschermen voor iPads zouden exclusief gebruikt worden in de Pro-modellen. Dit is echter nog niet officieel bevestigd.

Apple bracht niet eerder iPads uit met oledschermen. Het bedrijf maakte eerder dit jaar de overstap naar een miniledscherm voor zijn iPad Pro 12,9" met M1-chip, maar dergelijke schermen zijn nog steeds gebaseerd op lcd's. Apple blijft naar verwachting ook producten met miniledschermen uitbrengen. Volgens eerdere geruchten komt het bedrijf onder andere met Macbook Pro-modellen met een dergelijk display.