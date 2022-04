Kuo: Apple brengt in 2021 twee MacBook Pro-modellen met miniledscherm uit

Apple zou volgend jaar twee MacBook Pro's met een nieuw ontwerp uitbrengen, waarvan de aanwezigheid van een miniledscherm een van de belangrijkste vernieuwingen vormt. Dat stelt analist Ming-Chi Kuo van TF Securities.

Apple zou volgend jaar een 14"-Macbook Pro uitbrengen met een herontworpen behuizing, naast een niet nader gespecificeerd tweede model. Dat schrijft Apple Insider op basis van het rapport van Kuo dat de website heeft ingezien. Vervolgens moet er in 2022 een 'beter betaalbare' MacBook Air uitkomen. Ook dit apparaat zou over een miniledscherm beschikken.

Overigens voorspelde Kuo in september nog dat het eerste Apple-product met een miniledscherm de iPad Pro zou worden, die voor het einde van dit jaar moet uitkomen. Het lijkt erop dat Kuo hierover in zijn nieuwe voorspelling weinig nieuwe informatie verschaft. Gaandeweg moeten er meer iPad-modellen met miniledschermen uitkomen en ook de Apple iMac Pro met een 27"-paneel zou zo'n scherm krijgen.

Volgens 9to5Mac claimt Kuo verder dat Apple in 2021 en 2022 beduidend meer apparaten met miniledschermen gaat uitbrengen dan eerder werd voorspeld. Kuo hield het eerder op 2 tot 3 miljoen in 2021 en 4 tot 5 miljoen een jaar later, maar dat zou nu liggen op respectievelijk 10 tot 12 miljoen en 25 tot 28 miljoen.

Die voorspelde aantallen stroken niet met een voorspelling van onderzoeksbureau DSCC, waarin een totaal aantal van 8,9 miljoen apparaten met miniledschermen in 2021 wordt genoemd. Het ligt in ieder geval wel in de lijn der verwachtingen dat volgend jaar min of meer een doorbraak moet worden voor miniled, mede omdat nogal wat fabrikanten op deze technologie lijken in te zetten.

Miniled heeft de potentie om een aanzienlijke verbetering teweeg te brengen voor reguliere lcd's. Door de relatief kleine leds kunnen er veel in de backlight worden geplaatst, waardoor een veel hoger contrast mogelijk is en het lokaal dimmen van de helderheid veel verfijnder geregeld kan worden. Miniled is overigens niet hetzelfde als microled. Het formaat van de leds in een miniledscherm is weliswaar relatief klein, waardoor er veel in de backlight kunnen worden geplaatst, maar de leds zijn nog niet zo klein als bij microledschermen en ze zijn ook niet individueel in of uit te schakelen.