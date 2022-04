'Aantal apparaten met miniled-backlight groeit naar 8,9 miljoen in 2021'

Industrieonderzoeksbureau Display Supply Chain Consulting is optimistisch over de adoptie van miniled-backlight in televisies, monitoren en andere apparaten. Het bureau stelt dat er in 2021 sprake is van een enorme groei tot 8,9 miljoen apparaten.

In een rapport doet Display Supply Chain Consulting de voorspelling dat de leveringen van apparaten met een lcd en een miniled-backlight zullen stijgen van 50.000 in dit jaar naar 8,9 miljoen volgend jaar. Het onderzoeksbureau verwacht dat het aantal leveringen vervolgens elk jaar met grofweg 9 miljoen per jaar zal stijgen, waarbij het aantal apparaten met een miniled-backlight in 2025 op 48,2 miljoen uit zou komen.

Deze enorme stijging ten opzichte van dit jaar hangt samen met het feit dat nogal wat fabrikanten flink inzetten op deze technologie. Samsung en Chinese fabrikanten gaan miniled-backlights bijvoorbeeld inzetten bij lcd-tv's , maar de grote voorspelde aantallen vinden ook deels hun oorzaak in het integreren van de miniled-backlights bij monitoren, laptops en tablets. Zo is de verwachting dat de volgende iPad Pro over een miniledscherm zal beschikken.

Miniled moet onderscheiden worden van microled en is in feite een technologie die lcd's moet verbeteren. Het formaat van de leds in een miniledscherm is weliswaar relatief klein, waardoor er veel in de backlight kunnen worden geplaatst, maar de leds zijn nog niet zo klein als bij microledschermen en ze zijn ook niet individueel in of uit te schakelen.

Momenteel worden bij duurdere lcd-tv's nog fald -backlight gebruikt, waardoor een aantal zones individueel gedimd kan worden, wat van belang is voor een hoger contrast en een goede hdr-weergave. Doordat minileds een stuk kleiner zijn dan de leds die momenteel in lcd's worden gebruikt, kunnen er veel meer worden geïntegreerd, wat betekent dat het lokaal dimmen van de helderheid veel verfijnder kan plaatsvinden, waarbij een veel hoger contrast mogelijk is en met beduidend minder blooming. Sommige partijen zien het als een technologie die direct met oled moet kunnen concurreren.

Fabrikanten als Samsung zien veel potentie in miniledschermen. Eerder schreef Barry Young, de directeur van de OLED Association, dat de Samsung Visual Display-divisie stevig inzet op de miniledschermen, nadat de prestaties ervan zichtbaar werden. Dit betekent dat de QD-oled-technologie, waar Samsung Display nog altijd op inzet, waarschijnlijk voorlopig nog geen belangrijk aandeel zal opeisen in de televisies van Samsung. Dat lijkt anders te liggen voor monitoren. Deze Samsung-divisie zou wel van plan zijn om QD-oled-monitoren uit te gaan brengen met formaten van 33 tot 35".