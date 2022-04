DigiTimes: iPad Pro met miniledscherm verschijnt in eerste kwartaal van 2021

De eerste iPad Pro met miniledscherm verschijnt volgens het Taiwanese DigiTimes in het eerste kwartaal van 2021. Het zou gaan om een variant met 12,9"-scherm. Eerder werd al verwacht dat een dergelijke tablet in de eerste helft van volgend jaar zou uitkomen.

Het rapport van DigiTimes claimt dat Apple zijn supply chain voor schermen en touchscreens aan het diversifiëren is, zo schrijft ook MacRumors. De Taiwanese krant stelt dat het Chinese BOE in de toekomst oledpanelen voor iPhones mag maken, terwijl GIS zich bij de leveringsketen voegt voor de productie van touchscreens voor zowel de iPhone als de komende iPad Pro. De bronnen van DigiTimes stellen daarbij dat GIS werkt aan de aanrakingsmodules voor het miniledscherm van de iPad Pro 12,9", die in het eerste kwartaal van 2021 wordt uitgebracht.

Er gaan al langer geruchten rond over de komst van een iPad Pro met miniledscherm. In 2019 verschenen er al meerdere berichten over de komst van Apple-producten met een dergelijk paneel, waaronder een iPad Pro. Analist Ming-Chi Kuo meldde eerder dat de tablet nog in 2020 uit moest komen, maar stelde deze voorspelling later bij naar de eerste helft van 2021. Later zou Apple ook zijn MacBook Pro 16" van een miniledscherm voorzien.

Miniledschermen hebben de potentie om aanzienlijke verbeteringen door te voeren ten opzichte van traditionele lcd's. Doordat de leds relatief klein zijn, kunnen er meer in de backlight geplaatst worden, wat onder andere het contrast moet verbeteren. Ook het lokaal dimmen van de helderheid moet fijnmaziger geregeld kunnen worden met minileds. Onderzoeksbureau Display Supply Chain Consulting stelde eerder deze maand dat er in 2021 zo'n 8,9 miljoen exemplaren van apparaten met miniledscherm op de markt zullen zijn.