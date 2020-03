Analist Kuo: Apple werkt aan MacBook Pro 14,1" en iMac Pro 27" met minileds

Volgens analist Ming-Chi Kuo werkt Apple momenteel aan zes producten die een lcd met miniledbacklight krijgen. De analist noemt voor het eerst ook een MacBook Pro 14,1" en de komst van een iMac met miniledscherm.

Kuo meldt in zijn nieuwste rapport dat Apple aan zes producten werkt die een lcd met minileds krijgen, schrijft MacRumors. Dat Apple schermen met miniledbacklight gaat gebruiken in MacBooks en iPads wordt al langer voorspeld, maar voor het eerst noemt Kuo nu ook een MacBook Pro met een 14,1"-scherm en een iMac Pro.

Die 27"-uitvoering van de iMac Pro zou in het vierde kwartaal van 2020 uitkomen. Uit hoeveel leds de backlight van de nieuwe versie bestaat is niet duidelijk. Monitoren met miniledbacklights zijn tot nu toe behoorlijk dik. Configuraties met duizenden leds hebben ook extra ruimte voor warmteafvoer nodig.

Naast de iMac Pro en MacBook Pro-modellen met miniledbacklight zou Apple zo'n scherm in drie van zijn iPads stoppen. Kuo noemt ook de komst van een nieuwe iPad mini, die zou dit jaar uitkomen. Van de andere producten noemt de analist geen verschijningsdata, maar het gaat om producten die dit jaar en volgend jaar uit zouden moeten komen.

Vorig jaar sprak Kuo voor het eerst over Apple-producten die een miniledbacklight krijgen. De analist staat bekend om zijn informatie over onaangekondigde Apple-producten. Kuo zei destijds dat de iPad Pro en MacBook Pro in 2021 schermen met 10.000 minileds krijgen.