Gerucht: MacBook met vernieuwd ontwerp en 16"-scherm komt over twee jaar

Een MacBook met vernieuwd ontwerp en 16"-scherm komt niet dit jaar, maar pas over twee jaar. Dat claimt analist Ming-Chi Kuo op basis van eigen bronnen. Het huidige ontwerp van de MacBook Pro is van enkele jaren geleden.

De MacBook met volledig nieuw ontwerp zal begin 2021 of op zijn vroegst eind 2020 verschijnen, meldt UDN op basis van Kuo's nieuwste rapport. Het is onbekend of de vorige informatie van Kuo fout was of dat Apple het product heeft besloten uit te stellen. Het ontwerp van MacBooks heeft afgelopen tijd veel kritiek gekregen, vooral vanwege het toetsenbord. Apple heeft gebruikers excuses aangeboden voor de zich herhalende toetsenbordproblemen. Er zijn nog geen details over de laptop behalve de verwachte diagonaal van het scherm rond 16".

Kuo herhaalt de komst van een 31"-scherm van Apple en die monitor zou deze zomer ongeveer moeten uitkomen, net als in een eerder gerucht. LG zou het paneel gaan maken. Het gerucht spreekt van een scherm op basis van 'mini-led', maar wat dat precies inhoudt, is onbekend. Het zou gaan om een monitor met 6k3k-resolutie. Apple verkocht sinds 2011 zijn Thunderbolt-display, maar stopte daar in 2016 mee. Sindsdien heeft Apple alleen een UltraFine-display van LG in het assortiment van zijn winkels gehad.