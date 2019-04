Facebook Lite-app komt uit voor iOS in Nederland

De Facebook Lite-app is uitgekomen voor iOS-gebruikers in Nederland. De app kwam in oktober vorig jaar al uit in sommige andere landen, maar staat nu ook in de Nederlandse versie van de App Store. De app is 17MB groot.

Behalve dat het installatiebestand met 17MB veel minder is dan de meer dan 400MB van de normale Facebook-app, is de Lite-versie ook zuiniger met data, onder meer doordat hij video's niet automatisch afspeelt, zegt RTL dat de app ontdekte in de Nederlandse App Store.

De Lite-versie heeft niet alle functies van de normale app. Zo ondersteunt hij bij tweetrapsauthenticatie alleen inloggen via sms. Gebruikers kunnen posts liken, maar de functie om andere reacties te geven als hartjes lijkt niet te werken. Ook is scrollen in de app houteriger dan in de webversie of in de normale app.

De versie is bedoeld voor gebruikers met weinig opslag op de telefoon en toegang tot alleen langzamere internetverbindingen. De app is al jaren beschikbaar voor Android en kwam vorig jaar ook uit in Nederland. In de App Store staat de Lite-versie in de categorie Sociale Netwerken inmiddels op 2 van meest gedownloade apps, achter WhatsApp maar voor de reguliere Facebook-app.