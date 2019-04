Europarlement is tegen op wifi gebaseerde C-ITS als autocommunicatiestandaard

De Transportcommissie van het Europees Parlement heeft tegen de door de Europese Commissie gewenste doorvoer van het op wifi gebaseerde ITS-G5 gestemd. Dit is een systeem om auto's connected te maken. De parlementariërs lijken hiermee een 5g-techniek te prefereren.

De Committee on Transport and Tourism heeft met zestien voorstemmen, elf tegenstemmen en vier onthoudingen voor een aanbeveling gestemd, waarmee de commissie het voltallige, plenaire Europarlement oproept om tegen het door de Europese Commissie gewenste plan te stemmen om het in Europa op 802.11p gebaseerde ITS-G5 in te voeren als de voornaamste C-ITS-standaard voor auto's.

C-ITS is de naam voor systemen die auto's met weginfrastructuur en onderling moet laten communiceren, met als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid en -efficiëntie. Bij ITS-G5 gaat het om communicatie op 5,9GHz. De voorkeur van de Commissie voor ITS-G5 zou Europese fabrikanten als Renault en Volkswagen een voordeel geven ten opzichte van bijvoorbeeld Ford en het eveneens Europese PSA. Laatstgenoemde omvat Peugeot, Citroën en Opel. Onder meer Ford en PSA zijn net als telecomproviders voorstander van de alternatieve C-V2X-standaard die op 5g is gebaseerd.

Finland heeft eerder flinke kritiek geuit op het voorstel van de Europese Commissie, omdat dat plan zou leiden tot een zekere uitsluiting van 5g als inzetbare C-ITS-technologie, schreef Euractiv. Volgens het land leidt het specifieke plan van de Commissie ertoe dat alleen ITS-G5 nog overwogen kan worden als C-ITS. Finland is daar niet blij mee en dat vindt dat alle technologieën een kans moeten krijgen en dat gekozen moet worden voor een 'technologisch neutrale maatregelen'.

Deze Finse kritische houding heeft een meerderheid gekregen in het Transportcommissie. Deze commissie is onder meer niet te spreken over het feit dat er een clausule in de plannen is opgenomen om de nieuwe technologieën backwards compatible te maken. Met die eis zou de Europese Commissie beperkingen opleggen voor de ontwikkeling van innovatieve C-ITS-oplossingen in Europa, aldus de Transportcommissie.

Overigens is in de Europese Commissie enige verdeeldheid, aangezien de Andrus Ansip als Commissielid met de portefeuille Digitale Eengemaakte Markt deze compatibiliteit met oudere systemen laakt. Violeta Bulc daarentegen, de Commissaris voor Transport die over de toekomstige connectiviteit van voertuigen gaat, staat achter het oorspronkelijke plan.

Op 17 april wordt er tijdens een plenaire zitting in Europarlement over gestemd, waarbij een meerderheid tegen moet stemmen om het plan van tafel te krijgen. De Raad, waarbij het gaat om de lidstaten van de EU, heeft ook nog een stem in deze discussie.