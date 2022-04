Wie de automarkt al langer volgt, weet dat nieuwe auto's steeds meer data verzamelen en versturen. Soms gaat die data naar de bestuurder, soms naar andere auto's en soms naar de fabrikant. Het gebruik ervan kan ook verdergaan; zo wordt de data bijvoorbeeld steeds vaker gebruikt voor onderzoek en analyses. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de zwarte dozen en verkeersveiligheid, waar we onlangs nog een achtergrondartikel over schreven. Mede vanwege die verkeersveiligheid gaan Mercedes-auto's binnenkort data delen met de Nederlandse overheid. In dit artikel zoomen we daar verder op in.

We kijken naar de overeenkomst tussen Mercedes en de overheid, en hoe de data zal worden ingezet. Het plan bestaat uit drie pijlers: verkeersveiligheid, gladheid door ijs en wegonderhoud. Hiervoor gaan de Mercedes-auto's data verzamelen en delen met de fabrikant, waarvoor bestaande sensoren en systemen in de auto's worden gebruikt. Daarbij kan het bijvoorbeeld om het abs of de stabiliteitscontrole-esp gaan, of om lane-keeping-assistsystemen die zien dat de wegbelijning onduidelijk is.