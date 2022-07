Nederlandse auto's en navigatieapps gaan data delen

Auto's en autoapps delen al jaren data om wegen veiliger en navigatiesoftware informatiever te maken. Neem de ambulancewaarschuwingen van Flitsmeister of de files die navigatiesoftware laat zien. Die laatste functie is natuurlijk fijn om een file te kunnen vermijden, maar ze kan de bestuurder ook waarschuwen om een ongeluk te voorkomen.

Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur ziet die voordelen van het datadelen ook en wil daarom dat auto's en apps dit meer gaan doen. Om dat te bereiken, is de overheid gestart met Safety Priority Services, een proef van drie jaar waarin zes bedrijven informatie met elkaar en de overheid gaan uitwisselen. SPS bestaat uit vijf pijlers, waaronder het communiceren van de maximumsnelheid op wegen, het aan de bestuurder melden van komende files en het waarschuwen voor naderende ambulances. In dit artikel gaan we dieper in op SPS en wat we weten over SPS in de praktijk.