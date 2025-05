Flitsmeister neemt aantal gratis functies op in PRO-abo, prijs stijgt met 1 euro

Flitsmeister heeft een nieuwe abonnementenstructuur aangekondigd, met onder meer een PRO Plus-abonnement. Bepaalde PRO-functies komen in dat PRO Plus-abonnement te zitten. Daarnaast vereisen sommige functies die voorheen gratis waren, straks een abonnement.

Het PRO-abonnement kost vanaf nu 3 euro per maand, voorheen was dit 2 euro. Daarnaast worden Apple CarPlay en Android Auto vanaf 6 mei onderdeel van het PRO-abonnement, evenals de functie om de gemiddelde snelheid bij trajectcontroles te zien. Deze functies waren gratis. Flitsmeister past de abonnementen aan omdat het bedrijf zegt 'nog meer te moeten investeren in de app, hardware en andere functies om jou nog beter van dienst te kunnen zijn'.

De mogelijkheid om boetes aan te vechten en de ritregistratie- en flitshistoriefunctie worden vanaf 6 mei bovendien onderdeel van het PRO Plus-abonnement. Voorheen waren deze functies onderdeel van het PRO-abonnement. PRO Plus gaat 7 euro per maand kosten.