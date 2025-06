Hyundai gaat automobilisten waarschuwen voor naderende ambulances

Hyundai voegt een functie aan zijn auto's toe, waarmee automobilisten gewaarschuwd worden voor naderende hulpvoertuigen zoals ambulances. De feature wordt via een update toegevoegd aan auto's met het Connected Car Navigation Cockpit van Hyundai aan boord.

Hyundai stelt het waarschuwingssysteem, genaamd Emergency Vehicle Approach, beschikbaar via een over-the-air-update. De feature geeft bestuurders met een compatibele auto een waarschuwing als er een hulpvoertuig nadert. In eerste instantie gaat dat alleen om ambulances, maar later kan het systeem ook waarschuwen voor andere hulpdiensten. Volgens Hyundai krijgen gebruikers een waarschuwing voordat de sirene hoorbaar is. Het idee erachter is dat automobilisten zo ruim op tijd de weg vrij kunnen maken, zodat het hulpvoertuig in kwestie vrije doorgang heeft.

Het betreft een implementatie van de Safety Priority Services-samenwerking, waar al enkele jaren aan wordt gewerkt met het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook ANWB, Be-Mobile, Kia, Inrix en TomTom waren onderdeel van het SPS-initiatief.

Hyundai is de eerste fabrikant die het systeem beschikbaar stelt in zijn auto's. De functie wordt toegevoegd aan auto's die beschikken over het Connected Car Navigation Cockpit van Hyundai. De fabrikant spreekt bijvoorbeeld over de recentste generaties van de Ioniq 5, Kona, Santa Fe en Tucson.