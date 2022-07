Apps en auto's gaan automobilisten NL waarschuwen voor gevaarlijke wegsituaties

Apps en auto's van zes bedrijven gaan Nederlandse automobilisten waarschuwen voor gevaarlijke wegsituaties als spookrijders, files en afgesloten rijstroken. De systemen waarschuwen ook voor voertuigen met zwaailicht en sirene. Hiervoor gaan de auto's en apps data uitwisselen.

De waarschuwingen zijn onderdeel van de drie jaar durende proef Safety Priority Services. Auto's en apps van ANWB, Be-Mobile, Hyundai, Inrix, Kia en TomTom gaan informatie uitwisselen met het Nationaal Dataportaal Wegverkeer, om zo automobilisten te kunnen waarschuwen voor gevaarlijke wegsituaties.

Het ministerie van Infrastructuur zegt criteria te hebben afgesproken met de partijen, om te voorkomen dat bestuurders onnodig worden afgeleid door de waarschuwingen. De auto's en apps gaan volgens het ministerie waarschuwen als bestuurders in de buurt komen van gevaarlijke situaties. Het ministerie noemt als voorbeelden spookrijders, filestaarten, obstakels op de weg, wegwerkzaamheden, ongevallen, gladde wegen, ongewoon weer als harde hagelbuien, afgesloten rijstroken en weginspecteurs die langs de weg staan.

Bestuurders worden ook gewaarschuwd als een voertuig met zwaailicht en sirene nadert. In de waarschuwing staat welk voertuig eraan komt en van welke kant het komt. In eerste instantie worden automobilisten alleen voor naderende ambulances gewaarschuwd. Later dit jaar komen daar andere voertuigen bij. Verder worden bestuurders geïnformeerd over de maximale snelheid.

Safety Priority Services is een proef waarmee de Nederlandse overheid naar eigen zeggen voorsorteert op Europese wet- en regelgeving die in 2025 van kracht moet worden. Met de proef moeten de betrokken partijen dan ook kennis en ervaring op kunnen doen met de waarschuwingen, waaronder hoe bestuurders worden gewaarschuwd. Het ministerie wil ook onderzoeken of routeadviezen van navigatiediensten rekening kunnen houden met mogelijk onveilige situaties. Hierbij wordt het vermijden van schoolzones als voorbeeld genoemd.

Bij het NDW werken overheden samen om mobiliteitsdata uit te wisselen. Dit portaal bevat openbare informatie over bijvoorbeeld wat de maximumsnelheid is op wegen. Doordat de auto's en apps informatie uit gaan wisselen met het NDW over waar bijvoorbeeld langzaam rijdend verkeer is of waar weginspecteurs staan, kunnen alle deelnemende auto's en apps over deze informatie beschikken. Het ministerie benadrukt dat autodata pas wordt gedeeld als de bestuurders hier toestemming voor geven. Daarna wordt deze 'volledig geanonimiseerd en via een beveiligde verbinding' gedeeld.

Wanneer bestuurders een melding krijgen, hoeven zij hier geen handeling voor te verrichten, zegt het ministerie. Vermoedelijk bedoelt het ministerie dat deze meldingen vanzelf weggaan en dus niet weggedrukt hoeven worden. Bestuurders kunnen daarom hun handen aan het stuur houden.

Apps als Flitsmeister waarschuwen al langer voor naderende ambulances. Vermoedelijk gaat ook Flitsmeister aan Safety Priority Services meedoen; Be-Mobile is het moederbedrijf van Flitsmeister. Inrix werkt onder meer met Audi en BMW. Het ministerie zegt dat auto's en apps automobilisten 'binnenkort' gaan waarschuwen.