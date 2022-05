Flitsmeister waarschuwt gebruikers voor naderende Friese en Drentse ambulances

De Flitsmeister-app weet nu de actuele locatie van Friese en Drentse ambulances, dankzij een koppeling met de Landelijke Server Incidenten en Voertuigen. Op die manier kan de app een weggebruiker beter waarschuwen voor een naderende ambulance.

Voor de koppeling heeft Flitsmeister een overeenkomst getekend met Kijlstra Ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg, waarmee het de locatie van de ambulances van de twee zorgverleners nu live kan volgen. Die koppeling verloopt via de LSIV van Ambulancezorg Nederland. Via dit systeem krijgt het ambulancepersoneel de incidentinformatie en weet de meldkamer waar alle ambulances zijn.

Flitsmeister-gebruikers worden nu ook geseind over naderende ambulances, daarvoor gebruikt de dienst 'systemen van derden'. Een daarvan is sireneradar, die is gekoppeld aan de zwaailichten van een ambulance. Deze systemen zijn volgens Flitsmeister echter niet landelijk dekkend. De LSIV is dat wel. Flitsmeister hoopt daarom dat het bedrijf in de toekomst toegang krijgt tot alle data van alle Nederlandse ambulances, 'iets waar op dit moment hard aan wordt gewerkt'. Automobilisten moeten wat Flitsmeister betreft in de toekomst ook gewaarschuwd worden voor andere hulpdiensten, zoals de brandweer.

Wanneer een ambulance met alarmlichten aan komt rijden, krijgt de Flitsmeister-gebruiker een waarschuwing met beeld en audio. Hiermee moet de automobilist beter kunnen anticiperen op een naderende ambulance. Flitsmeister benadrukt dat de ambulancedata anoniem wordt verwerkt.