Navigatie-apps geven mogelijk verkeerde snelheden weer op Nederlandse snelwegen

Navigatie-apps geven komende dagen mogelijk verkeerde snelheden weer op Nederlandse snelwegen. Vanaf vrijdagochtend worden de maximumsnelheden op snelwegen aangepast, maar het vervangen van de borden duurt tot maandagochtend.

Weergave snelheid in Google Maps

De geldende snelheid is de snelheid die het bord weergeeft, meldt de NOS. Veel apps hebben een functie om op een weg de maximumsnelheid te tonen in de interface, zodat gebruikers daar rekening mee kunnen houden bij het rijden.

Uit een rondgang van de omroep langs diverse aanbieders van navigatie-apps blijkt dat ze er verschillend mee omgaan. Google zal de snelheidswijzigingen gefaseerd tonen en onjuistheden kunnen voorkomen, zegt de zoekgigant. Flitsmeister voert alle wijzigingen in de nacht van donderdag op vrijdag door, TomTom doet dat juist allemaal maandag. Google-dochterbedrijf Waze kan in de back-end nog niet omgaan met de verschillende snelheden die op verschillende tijden gelden en laat daarom de snelheden staan.

Rijkswaterstaat voert op 80 procent van de snelwegen een aanpassing van de snelheid door. In veel gevallen gaat de snelheid overdag terug naar maximaal honderd kilometer per uur. In totaal gaat Rijkswaterstaat vierduizend verkeersborden laten vervangen.