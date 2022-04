Gerucht: Proximus overweegt verkoop Flitsmeister-eigenaar Be-Mobile

Proximus zou overwegen om dochterbedrijf Be-Mobile te verkopen. Dit bedrijf ontwikkelt apps en software in de mobiliteitsbranche en is in Nederland het best bekend met Flitsmeister. Met de verkoop zou Proximus willen investeren in het glasvezelnetwerk.

Proximus 'bestudeert' volgens de Belgische krant De Tijd nu 'enkele strategische opties' voor het dochterbedrijf. Een anonieme, 'goedgeplaatste' bron zegt volgens de krant dat er wordt gekeken hoe er waarde gecreëerd kan worden met Be-Mobile, welke voordelen er nog te behalen zijn door de combinatie met het moederbedrijf en of een andere aandeelhouder niet beter is om de groei van het bedrijf te 'begeleiden'. Volgens de krant zou voor een verkoop gekeken worden naar onder meer mobiliteitsbedrijven en banken.

Be-Mobile ontwikkelt diensten en software waarmee bijvoorbeeld verkeersstromen in steden geanalyseerd kunnen worden en vervoersbedrijven inzicht krijgen in hun kosten voor tolwegen. In België is het bedrijf het meest bekend met de 4411-app, waarmee parkeer- en treintickets betaald kunnen worden. Voor Nederlanders zal de Flitsmeister-app het bekendst zijn, waarmee gebruikers kunnen navigeren en onder meer flitspalen worden gesignaleerd. Deze app heeft ruim 1,7 miljoen gebruikers. Be-Mobile zelf zou een jaaromzet hebben van meer dan 40 miljoen euro.

Het Belgische telecombedrijf is sinds 2016 grootaandeelhouder van Be-Mobile. Sinds eind vorig jaar heeft Proximus meer dan 90 procent van de aandelen in handen. Met de verkoop van het dochterbedrijf zou Proximus geld willen vrijmaken om te kunnen investeren in het glasvezelnetwerk. Om die reden wil het bedrijf een deel van het belang in de internationale carrier BICS verkopen. Eerder gaf Proximus aan te willen versnellen met de uitrol van glasvezel en voor 2025 2,4 miljoen aansluitingen te willen hebben. Tweakers heeft Proximus vragen gesteld over de verkoop van Be-Mobile.

Update, 12:30: Hoewel een Proximus-woordvoerder niet tegen Tweakers kan bevestigen dat er wordt overwogen om Be-Mobile te verkopen, zei de woordvoerder wel dat er binnen het moederbedrijf wordt geëvalueerd of 'bepaalde markten waarin het bedrijf actief is' nog wel passen binnen de huidige strategie van Proximus.