Proximus geeft 1,5 miljoen Vlaamse huizen komende jaren glasvezelaansluiting

Proximus gaat de komende jaren 1,5 miljoen huishoudens in Vlaanderen voorzien van glasvezel. Daarvoor werkt de provider samen met de Zweedse investeringsmaatschappij EQT, dat ook een aandeel heeft in Delta Fiber.

Proximus zegt dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten met het Zweedse EQT Infrastructure. Die investeringsmaatschappij bouwt op meerdere plekken in Europa glasvezelnetwerken. De bedrijven hebben afgesproken 1,5 miljoen Vlaamse huishoudens en bedrijven van glasvezel te voorzien. Dat gebeurt in 'de komende jaren', maar een definitieve tijdlijn is er nog niet. Proximus wil sowieso aan het eind van 2028 bij 4,2 miljoen huishoudens en bedrijven glasvezel hebben liggen.

Deel van het plan is om glasvezel in de volledige regio van hoofdstad Brussel aan te leggen. Ook wil Proximus 500.000 extra aansluitingen in Wallonië neerleggen, maar ook daarover ontbreken details. Proximus zegt dat het medio volgend jaar meer informatie wil geven over het plan. Dan wil het bedrijf onder andere vertellen welke regio's aan de beurt komen en wanneer.

Om het plan rond te krijgen begint Proximus een nieuwe joint-venture met investeringsmaatschappij EQT. De provider krijgt daar 49,9 procent van in handen. Daarvoor is een plan ingediend, waar autoriteiten nog akkoord op moeten geven. EQT is ook de grootste aandeelhouder van het Nederlandse Delta Fiber. Dat werkte eerder ook al samen met Proximus voor de aanleg van glasvezel.