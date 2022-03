'Productiviteitsscore' in Microsoft 365 krijgt kritiek van privacyexperts

Privacyvoorvechters uiten kritiek op een tool van Microsoft die werknemers een productiviteitsscore oplegt. Het gaat om een feature die in Microsoft 365 is ingebouwd en waarmee gebruikers worden beoordeeld op het gebruik van bepaalde tools en software.

Microsoft kondigde de Productivity Score-feature in mei van dit jaar aan. Gebruikers van de enterpriseversie van Microsoft 365 krijgen met die tool een score op basis van verschillende metrics, bijvoorbeeld welke tools ze gebruiken om samen te werken en te communiceren, hoe vaak mentions worden gebruikt in e-mails en hoeveel chatberichten er worden verstuurd. Er komt nu van verschillende kanten kritiek op de tool. Die zou werkgevers onevenredig veel te weten laten komen over individuele werknemers.

De kritiek komt onder andere van de Oostenrijkse privacyonderzoeker Wolfie Christl. "Deze nieuwe feature maakt van Microsoft 365 een complete surveillancetool", schrijft hij. Hij hekelt het feit dat werkgevers hun werknemers op individueel niveau kunnen volgen en evaluaties kunnen uitvoeren op basis van groepsproductiviteit met links naar specifieke, individuele werkzaamheden. Daarnaast, zegt hij, bepaalt Microsoft welke arbitraire metrics worden gebruikt om te sturen hoe een organisatie werkt.

De kritiek komt ook van anderen, waaronder David Heinemeier Hansson van Basecamp. "Het woord dystopisch is niet sterk genoeg om te beschrijven wat Microsoft hier doet", zegt hij. Microsoft ontkent zelf dat de tool bedoeld is om werknemers in de gaten te houden. "De Productivity Score is geen werkmonitortool. Het helpt om nieuwe manieren te ontdekken om te werken en samen te werken", schrijft Microsoft 365-manager Jared Spataro in een blogpost. Hij stelt dat er genoeg manieren zijn om de privacy van werknemers te bewaren. "Zo worden de scores alleen berekend over een periode van 28 dagen."