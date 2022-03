MS Flight Simulator krijgt VR-modus met gratis update op 22 december

Microsoft Flight Simulator krijgt een VR-modus met de SIM Update 2 op 22 december, zo hebben Microsoft en ontwikkelaar Asobo bekendgemaakt. De VR-modus zal werken met alle headsets, waaronder die van Oculus en HTC Vive.

Niet alleen de sim zelf zal werken in VR, maar ook alle menu's zullen te zien zijn met de headset op, zegt Martial Brossard van Asobo in een Q&A-sessie op Twitch, rond 36 minuten. Dat was in testversies nog niet zo. Daardoor hoeven gebruikers de bril niet op en af te zetten als zij zaken willen aanpassen in het menu.

De update komt uit op 22 december, samen met andere verbeteringen aan de sim. In januari volgt vervolgens een World Update met daarin het Verenigd Koninkrijk; de vorige World Update richtte zich op de Verenigde Staten.

De bèta voor VR was openbaar. Het was al voor de release bekend dat VR-ondersteuning via een update zou komen, maar wanneer was nog onbekend. In eerste instantie wilde Microsoft de ondersteuning beperken tot de HP Reverb G2-headset, maar nu ondersteunt het bedrijf met de release meteen alle courante headsets. Brossard noemt daarbij specifiek Facebooks Oculus-headsets en de Vive-modellen van HTC.

Microsoft Flight Simulator kwam in augustus van dit jaar uit en was de eerste Flight Sim-game van Microsoft sinds 2006. Daarvóór kwam het bedrijf regelmatig met nieuwe titels in deze franchise. Na zo'n lange tijd stilte had Microsoft geen Flight Simulator-developers meer op stal staan en dus is de ontwikkeling uitbesteed aan het Franse Asobo Studios.