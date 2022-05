Nederland en België zitten in volgende World Update voor Flight Simulator

Nederland en België worden in de volgende update voor Microsofts Flight Simulator onder handen genomen. Wat dat precies inhoudt is nog niet bekend, maar hoogstwaarschijnlijk worden Benelux-gebieden daarmee veel gedetailleerder.

Het gaat om de World Update voor Flight Simulator die na de eerstvolgende komt. Die eerste draait met name om Groot-Brittannië, blijkt uit een trailer die tijdens een Q&A-livestream van ontwikkelaars Asobo werd getoond. Tijdens die vragensessie zeggen de ontwikkelaars na 23 minuten ook dat de World Update voor daarna ook al bekend is. In die wereld wordt de focus gelegd op Frankrijk en de Benelux, zeggen de ontwikkelaars.

De ontwikkelaars geven verder geen details over de Benelux-update. Een World Update in Flight Simulator betekent dat een bepaald gebied op de wereld veel meer details krijgt. In de World Update III-trailer over het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld te zien hoe spelers over Stonehenge en Buckingham Palace vliegen. In totaal kunnen spelers langs tachtig van zulke landmarks vliegen, blijkt uit de patch notes.

World Update III voor Flight Simulator komt tussen 9 en 11 februari uit. De daaropvolgende World Update met de Benelux en Frankrijk staat gepland voor eind maart.