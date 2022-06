Deze zomer publiceerden we een uitgebreide review van de nieuwe Microsoft Flight Simulator, die ter onderscheid van de eerdere edities door velen Flight Simulator 2020 wordt genoemd. Destijds velden we ons inhoudelijke oordeel over de game, maar gingen we nog niet al te diep in op de technische kant. In de afgelopen weken hebben we daar verandering in gebracht door aan de slag te gaan met een uitgebreide selectie processors en videokaarten. Met behulp van onze community hebben we hiervoor een betrouwbaar reproduceerbare benchmark ontwikkeld, waarover op de volgende pagina meer.

De techniek achter Flight Sim

We kennen Flight Simulator natuurlijk als een game van Microsoft, maar strikt genomen is de nieuwste iteratie van het spel niet langer afkomstig uit Redmond. De Microsoft-gamestudio die verantwoordelijk was voor simulatiegames, waaronder Flight Simulator 2004 en Flight Simulator X (uit 2006), werd namelijk in 2009 gesloten. De nieuwe Flight Simulator is ontwikkeld door Asobo, een zelfstandige Franse studio die al eerder games maakte voor Microsoft, maar ook voor bijvoorbeeld Ubisoft en THQ heeft gewerkt.

Asobo heeft voor Flight Simulator wel gebruikgemaakt van een engine uit de Microsoft-gelederen. Daarbij gaat het om de Forza Tech-engine van Turn 10 Studios, de Microsoft-divisie die verantwoordelijk is voor de Forza Motorsport-serie. De grootste toevoeging die specifiek voor deze game is gedaan, is uiteraard de simulatie van het landschap. Bing Maps-data vormt daarvoor de basis, helaas inclusief de inherente zwaktes, maar in de Azure-cloud wordt de 2d-satellietdata gecombineerd met hoogtegegevens om een fotorealistische omgeving te genereren. In onze review concludeerden we dat dat een prima resultaat opleverde, waarmee Flight Simulator out of the box op z'n minst net zo mooi was als concurrenten, inclusief (betaalde) mods.

DirectX 12

Een opvallende omissie is ondersteuning voor DirectX 12; op dit moment draait het spel exclusief in DirectX 11-modus. Dat is geen beperking van de engine. Sterker nog, Forza Motorsport 7 is zelfs een van de weinige games die DirectX 12 vereisen om te kunnen werken. Een belangrijk voordeel van DirectX 12 is dat, mits het goed is geïmplementeerd, de werklast makkelijker over verschillende cores te verdelen is. Door de bank genomen hebben DirectX 12-games hierdoor minder snel last van een cpu-bottleneck dan DX11-spellen.

In september liet Asobo al doorschemeren te werken aan het toevoegen van DirectX 12-ondersteuning aan Flight Simulator. Tegelijk waarschuwde de ontwikkelaar hiervan weinig prestatiewinst te verwachten; vooral het kunnen toevoegen van raytracing zou een reden zijn om de game DX12-compatibel te maken.