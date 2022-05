Gratis Top Gun: Maverick-uitbreiding voor Flight Simulator komt 25 mei uit

De gratis Top Gun-uitbreiding voor Microsoft Flight Simulator 2020 komt op 25 mei uit. De uitbreiding werd een jaar geleden al aangekondigd en zou eerst in november 2021 uitkomen, maar dat werd later uitgesteld.

Microsoft bevestigt de releasedatum van de Top Gun: Maverick-uitbreiding op Twitter. De release valt iets eerder dan die van de gelijknamige film, die op 27 mei in de bioscoop verschijnt. Microsoft meldde eerder al dat de release van de Flight Simulator-uitbreiding en de film ongeveer zouden samenvallen. Een officiële en concrete releasedatum was er echter nog niet.

De Top Gun-uitbreiding werd vorig jaar in juni aangekondigd tijdens de Xbox and Bethesda Games Showcase. De gratis dlc bevat onder meer gevechtsvliegtuigen uit de film. Ontwikkelaar Asobo bevestigt nog niet welke vliegtuigen allemaal in de uitbreiding zitten, hoewel wel bekend is dat spelers in de straaljager van Tom Cruise kunnen vliegen. In een eerdere trailer waren ook beelden van een Amerikaans vliegdekschip te zien.