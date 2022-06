Flight Simulator krijgt World Update voor VS en misschien Space Shuttle

Microsoft heeft de tiende World Update voor Flight Simulator uitgebracht. De update verbetert de weergave van de Verenigde Staten en Amerikaanse territoria. Ook hint de uitgever in een video op de mogelijke komst van de Space Shuttle naar Flight Simulator.

World Update X bevat 87 points of interests die grafisch zijn verbeterd, waaronder monumenten en landschappen in de nationale parken. Ook verbetert de update de 3d-weergave van diverse steden, waaronder San Diego, Albany, Key Largo, Seattle en Olympia.

Verder bevat de update vier handgemaakte vliegvelden: Catalina op het eiland Santa Catalina in Californië, Valdez in Alaska, Lake Tahoe in de Sierra Nevada-woestijn in Californië en Block Island in de staat Rhode Island. De tiende World Update is net als de eerdere updates gratis voor bezitters van Flight Simulator op pc en consoles. De game is ook beschikbaar via het Game Pass-abonnement.

Samenwerking met museum waar Space Shuttle staat

Microsoft heeft in de Xbox Showcase Extended meer informatie gegeven over de samenwerking met het Smithsonian's National Air and Space Museum. In november dit jaar komt de 40th Anniversary Edition van Flight Simulator uit, waar een aantal historische vliegtuigen in zitten die in het museum staan.

Het museum en het Flight Simulator-team zijn al meer dan een jaar in gesprek. Nick Partridge van het museum spreekt over een samenwerking die in de komende jaren meer zal opleveren. "Misschien doen we wel gek en stoppen we de Space Shuttle erin", zegt hij. Het museum heeft het Amerikaanse ruimteveer Discovery in zijn bezit.

Space Shuttle Discovery in het National Air and Space Museum

Microsoft zegt niets over een eventuele toevoeging van de Space Shuttle, maar het feit dat dit fragment in de video tijdens de showcase werd getoond, kan een hint zijn naar de toevoeging van het ruimteveer in een toekomstige update.

Deze week voegde Microsoft al het fictieve ruimteschip UNSC Pelican toe aan de simulator. Dat is een dropship uit de Halo-games. Met de Top Gun-dlc voegde Microsoft ook al het fictieve hypersonische vliegtuig SR-72 Darkstar toe. Het is in Flight Simulator niet mogelijk om in de ruimte te vliegen. De game gaat tot een hoogte van ongeveer 84 kilometer.

Betaalde uitbreiding: Beechcraft Model 18

Samen met de tiende World Update heeft Microsoft een nieuw vliegtuig in de Local Legends-serie uitgebracht. Dat gaat om de Beechcraft Model 18, ook bekend als de Beech 18. Dit tweemotorige vliegtuig maakte in 1937 zijn eerste vlucht. Tussen dat jaar en eind 1969 zijn er meer dan 9000 exemplaren van gemaakt. Het model is beschikbaar in de Flight Simulator-marktplaats voor 15 dollar.